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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Аугсбург
1:2
Первый тайм: 45+'
Вольфсбург
0'
6' Желтая карточка
Меле Йоаким
1:0
17' Гол
Титц Филлип
1:1
35' Гол
Винд Йонас
1:2
45' Пенальти
Майер Ловро
45' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
45' Желтая карточка
Педерсен Мадс

Ход матча

6'
 
Меле Йоаким
17'
Титц Филлип
(Гоувелеув Джеффри)
1:0
35'
1:1
Винд Йонас
45'
1:2
Майер Ловро
45'
Гоувелеув Джеффри
 
45'
Педерсен Мадс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 117
Аугсбург 17.9% (21)
X 38.5% (45)
Вольфсбург 43.6% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Вольфсбург
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1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
24
Йенсен
Фредрик
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
20
Михель
Свен
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
4
Лакруа
Максанс
8
Коцца
Николя
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
39
Виммер
Патрик
19
Майер
Ловро
40
Паредес
Кевин
23
Винд
Йонас
Аугсбург
4-4-2
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Вольфсбург

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:2
ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
97

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.93

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.19
0.93

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

75
97

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.56
Титц Филлип 2 0.22
Бельо Дион Дрене 2 0.22
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.22
Михель Свен 1 (1) 0.11
Педерсен Мадс 1 0.11
Бауэр Максимилиан 1 0.11
Варгас Рубен 1 0.11
Удуохаи Феликс 1 0.11
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 8 0.89
Герхардт Янник 1 0.11
Меле Йоаким 1 0.11
Лакруа Максанс 1 0.11
Томаш Тьягу 1 0.11
Сванберг Маттиас 0 0
Майер Ловро 0 0
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 3 0
Меле Йоаким 3 0
Арнольд Максимилиан 2 0
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Винд Йонас 2 0
Вранкс Астер 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Баку Ридле 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
2
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
6
Аугсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
33%
1
33%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
7
44%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

18
11
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
28%
1
9%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
1
6%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5

Результаты матчей

Аугсбург
Вольфсбург

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 0:2 Заявка 9 7 0 2 25 - 10 21
3.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 26 - 7 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 9 6 0 3 19 - 14 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Вердер
 1:0 Заявка 9 3 0 6 13 - 18 9
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 9 2 2 5 16 - 21 8
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 21 8
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 22 8
14.
Боруссия М
 1:1 Заявка 9 1 4 4 15 - 20 7
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 9 2 0 7 11 - 18 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
4.
Бавария
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 3 11
5.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Вердер
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Боруссия М
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 0:2 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
11.
Дармштадт
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 5 1 0 4 7 - 9 3
14.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
17.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Вердер
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Аугсбург 17.9% (21)
    X 38.5% (45)
    Вольфсбург 43.6% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Вольфсбург
    2.75
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Аугсбург
    17.9% (21)
    Ничья
    38.5% (45)
    Вольфсбург
    43.6% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (39)
    1:2 Вольфсбург
    31.6% (37)
    2:1 Аугсбург
    12.8% (15)
    0:1 Вольфсбург
    8.5% (10)
    1:0 Аугсбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Вольфсбург
    1.7% (2)
    2:0 Аугсбург
    1.7% (2)
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