Тур: 9. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 28000 Главный судья: Шлагер Даниэль
3:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаМеле Йоаким
1:0
17' ГолТитц Филлип
1:1
35' ГолВинд Йонас
1:2
45' ПенальтиМайер Ловро
45' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
45' Желтая карточкаПедерсен Мадс
66' Желтая карточкаТомаш Тьягу
73' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
73' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
2:2
79' Гол в свои воротаБорнаув Себастьян
3:2
81' ГолЭнгельс Арне
84' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
85' Желтая карточкаБельо Дион Дрене
87' Вторая желтая карточкаУдуохаи Феликс
90' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
90'+7
Ход матча
6'
17'
1:0
35'
1:1
45'
1:2
45'
66'
73'
79'
81'
3:2
84'
85'
87'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
6 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
166 Количество передач 305
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дорш
Никлас
21
Титц
Филлип
20
Михель
Свен
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
-
20 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Варгас РубенНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аугсбург
Вольфсбург
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.07
0.92
Среднее время на гол
84
97
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
0.93
Среднее время на гол
68
96
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.19
0.93
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
75
97
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.56
|Титц Филлип
|2
|0.22
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.22
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.22
|Михель Свен
|1 (1)
|0.11
|Педерсен Мадс
|1
|0.11
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.11
|Варгас Рубен
|1
|0.11
|Удуохаи Феликс
|1
|0.11
|Энгельс Арне
|1
|0.11
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|8
|0.89
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.11
|Герхардт Янник
|1
|0.11
|Меле Йоаким
|1
|0.11
|Лакруа Максанс
|1
|0.11
|Томаш Тьягу
|1
|0.11
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удуохаи Феликс
|2
|1
|Педерсен Мадс
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Винд Йонас
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
5
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
6
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
33%
1
33%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
6%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
7
39%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
21
13
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
2
10%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5
Результаты матчей
Аугсбург
Вольфсбург
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
54
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 7
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|27 - 11
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|3:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 16
|18
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 30
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|0:3 Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|3:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|16.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|12 (5)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 3:2 Вольфсбург
Исход игры
Аугсбург
17.9% (21)
Ничья
38.5% (45)
Вольфсбург
43.6% (51)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (39)
1:2 Вольфсбург
31.6% (37)
2:1 Аугсбург
12.8% (15)
0:1 Вольфсбург
8.5% (10)
1:0 Аугсбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Вольфсбург
1.7% (2)
2:0 Аугсбург
1.7% (2)
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