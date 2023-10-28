  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 28000 Главный судья: Шлагер Даниэль
Аугсбург
3:2
Конец матча
Вольфсбург
0'
6' Желтая карточка
Меле Йоаким
1:0
17' Гол
Титц Филлип
1:1
35' Гол
Винд Йонас
1:2
45' Пенальти
Майер Ловро
45' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
45' Желтая карточка
Педерсен Мадс
66' Желтая карточка
Томаш Тьягу
73' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
73' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
2:2
79' Гол в свои ворота
Борнаув Себастьян
3:2
81' Гол
Энгельс Арне
84' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
85' Желтая карточка
Бельо Дион Дрене
87' Вторая желтая карточка
Удуохаи Феликс
90' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
90'+7

Ход матча

6'
 
Меле Йоаким
17'
Титц Филлип
(Гоувелеув Джеффри)
1:0
35'
1:1
Винд Йонас
45'
1:2
Майер Ловро
45'
Гоувелеув Джеффри
 
45'
Педерсен Мадс
 
52'
 
Томаш Тьягу
Виммер Патрик
63'
Иаго Лопес
Педерсен Мадс
 
63'
Варгас Рубен
Михель Свен
 
63'
Энгельс Арне
Дорш Никлас
 
66'
 
Томаш Тьягу
73'
Реджбекай Элвис
 
73'
 
Арнольд Максимилиан
74'
 
Борнаув Себастьян
Паредес Кевин
74'
 
Герхардт Янник
Майер Ловро
78'
Окугава Масая
Гумни Роберт
 
78'
Бельо Дион Дрене
Йенсен Фредрик
 
79'
Борнаув Себастьян
2:2
81'
Энгельс Арне
(Иаго Лопес)
3:2
84'
Удуохаи Феликс
 
85'
Бельо Дион Дрене
 
87'
 
Баку Ридле
Коцца Николя
87'
 
Черны Вацлав
Дженц Мориц
87'
Удуохаи Феликс
 
90'
 
Борнаув Себастьян

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 6 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 166 Количество передач 305
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Аугсбург 17.9% (21)
X 38.5% (45)
Вольфсбург 43.6% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
24
Йенсен
Фредрик
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
20
Михель
Свен
12
Перван
Павао
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
4
Лакруа
Максанс
8
Коцца
Николя
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
39
Виммер
Патрик
19
Майер
Ловро
40
Паредес
Кевин
23
Винд
Йонас
Аугсбург
4-4-2
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Вольфсбург

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:2
ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
97

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.93

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.19
0.93

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

75
97

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.56
Титц Филлип 2 0.22
Бельо Дион Дрене 2 0.22
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.22
Михель Свен 1 (1) 0.11
Педерсен Мадс 1 0.11
Бауэр Максимилиан 1 0.11
Варгас Рубен 1 0.11
Удуохаи Феликс 1 0.11
Энгельс Арне 1 0.11
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 8 0.89
Майер Ловро 1 (1) 0.11
Герхардт Янник 1 0.11
Меле Йоаким 1 0.11
Лакруа Максанс 1 0.11
Томаш Тьягу 1 0.11
Сванберг Маттиас 0 0
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удуохаи Феликс 2 1
Педерсен Мадс 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Энгельс Арне 0 1
Гоувелеув Джеффри 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Меле Йоаким 3 0
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Винд Йонас 2 0
Вранкс Астер 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
5
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
6
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
33%
1
33%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
6%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
7
39%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Пропущено

21
13
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
2
10%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5

Результаты матчей

Аугсбург
Вольфсбург

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 34 - 7 23
2.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 0 2 27 - 11 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 7 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 9 6 0 3 20 - 16 18
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 18 - 21 11
11.
Вердер
 Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
12.
Боруссия М
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хайденхайм
 Заявка 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Дармштадт
 Заявка 9 2 1 6 13 - 30 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 9 2 0 7 11 - 19 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 0:3 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
2.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 0:3 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
15.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
16.
Кёльн
 0:3 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 12 (5)
Бавария Сане Лерой 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Аугсбург 17.9% (21)
    X 38.5% (45)
    Вольфсбург 43.6% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Аугсбург 3:2 Вольфсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 3:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Аугсбург
    17.9% (21)
    Ничья
    38.5% (45)
    Вольфсбург
    43.6% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (39)
    1:2 Вольфсбург
    31.6% (37)
    2:1 Аугсбург
    12.8% (15)
    0:1 Вольфсбург
    8.5% (10)
    1:0 Аугсбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Вольфсбург
    1.7% (2)
    2:0 Аугсбург
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     