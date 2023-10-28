Тур: 9. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Петерсен Мартин
0'
4' Красная карточкаКиммих Йозуа
7' Желтая карточкаТомас Тухель
21' Красная карточкаГьясула Клаус
38' Желтая карточкаДе Лигт Маттейс
41' Красная карточкаМаглица Матей
Ход матча
4'
7'
19'
19'
21'
38'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 2
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Сане
Лерой
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Дармштадт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
1.67
5
Среднее время на гол
54
18
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.67
2.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
33
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|9 (3)
|1
|Сане Лерой
|6
|0.67
|Коман Кингсли
|3
|0.33
|Тель Матис
|3
|0.33
|Горецка Леон
|2
|0.22
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.11
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.11
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.33
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.33
|Скарке Тим
|3
|0.33
|Бадер Маттиас
|1
|0.11
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.11
|Маглица Матей
|1
|0.11
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Мазрауи Нуссаир
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Холланд Фабиан
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Скарке Тим
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Гьясула Клаус
|0
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Франич Бартол
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Торстен Либеркнехт
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
11
7
Бавария
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Дармштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
75%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
6
24%
3
25%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Пропущено
8
23
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
4
50%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2
РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3
Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3
Результаты матчей
Бавария
Дармштадт
Точный счет
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бавария
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|0:2 Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 10
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 7
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|2:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|19 - 14
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|7.
|2:1 Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|1:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|11.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|16 - 21
|8
|12.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 22
|8
|14.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 20
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|11 - 18
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 23
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|3.
|0:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 4
|12
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 3
|11
|5.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|1:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 5
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 9
|3
|14.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (4)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Дармштадт
Исход игры
Бавария
100% (130)
Ничья
0% (0)
Дармштадт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (93)
Меньше
20.51% (24)
Обе команды забьют
Да
38.46% (45)
Нет
61.54% (72)
Популярный счёт
3:0 Бавария
29.2% (38)
3:1 Бавария
22.3% (29)
2:0 Бавария
18.5% (24)
4:0 Бавария
6.2% (8)
4:1 Бавария
6.2% (8)
2:1 Бавария
4.6% (6)
5:0 Бавария
1.5% (2)
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