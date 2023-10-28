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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Бавария
0:0
Перерыв
Дармштадт
0'
4' Красная карточка
Киммих Йозуа
7' Желтая карточка
Томас Тухель
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Гьясула Клаус
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Гьясула Клаус
21' Красная карточка
Гьясула Клаус
38' Желтая карточка
Де Лигт Маттейс
41' Красная карточка
Маглица Матей

Ход матча

4'
Киммих Йозуа
 
7'
Томас Тухель
 
19'
 
Гьясула Клаус
19'
 
Гьясула Клаус
21'
 
Гьясула Клаус
38'
Де Лигт Маттейс
 
41'
 
Маглица Матей
45'
 
Циммерман Кристоф
Пфайффер Лука

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 2
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 129
Бавария 100% (129)
X 0% (0)
Дармштадт 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Дармштадт
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1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
27
Лаймер
Конрад
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
9
Кейн
Гарри
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
24
Пфайффер
Лука
27
Скарке
Тим
Бавария
4-2-3-1
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Бавария
Дармштадт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
К
1:0
Б
0:3
ТМС
5:11

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.67
5

Среднее время на гол

54
18

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
33

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 9 (3) 1
Сане Лерой 6 0.67
Коман Кингсли 3 0.33
Тель Матис 3 0.33
Горецка Леон 2 0.22
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.11
Де Лигт Маттейс 1 0.11
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.33
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.33
Скарке Тим 3 0.33
Бадер Маттиас 1 0.11
Вильхельмссон Оскар 1 0.11
Маглица Матей 1 0.11
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 2 0
Мазрауи Нуссаир 2 0
Томас Тухель 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Холланд Фабиан 3 0
Мелем Марвин 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Мюллер Янник 2 0
Скарке Тим 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Ману Брайдон 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

11
7
Бавария
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Дармштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
75%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
6
24%
3
25%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Пропущено

8
23
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
4
50%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2
РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3
Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3

Результаты матчей

Бавария
Дармштадт

Точный счет

2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бавария
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 0:2 Заявка 9 7 0 2 25 - 10 21
3.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 26 - 7 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 9 6 0 3 19 - 14 18
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Вердер
 1:0 Заявка 9 3 0 6 13 - 18 9
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 9 2 2 5 16 - 21 8
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 21 8
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 22 8
14.
Боруссия М
 1:1 Заявка 9 1 4 4 15 - 20 7
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 9 2 0 7 11 - 18 6
16.
Бохум
 Заявка 9 0 5 4 8 - 23 5
17.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Майнц
 Заявка 9 0 3 6 9 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Штутгарт
 0:2 Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
4.
Бавария
 0:0 Заявка 5 3 2 0 15 - 3 11
5.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Вердер
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 1:2 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Дармштадт
 0:0 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Боруссия М
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 0:2 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
11.
Дармштадт
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 5 1 0 4 7 - 9 3
14.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
17.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Вердер
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Дармштадта" произошла. Вместо Луки Пфайффера игру продолжать будет Кристоф Циммерман.
  • 45'
    На фланге накрутил соперника финтом Коман и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой пробил немного неточно Кейн.
  • Офсайд
    45'
    Тонким пасом Лаймер нашел в чужой штрафной Сане, который расшатал финтом защитника и отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
  • 44'
    Сместился с левого фланга вдоль линии штрафной Кейн и пробил в дальний нижний угол, но Шуэн отбил в падении мяч в сторону.
  • Угловой
    43'
    Со штрафного пробивал по воротам на силу Кейн, но мяч рикошетом от штанги полетел точно на угловой.
  • Красная карточка
    42'
    Мог убегать на ворота соперника Кейн, но его буквально перед линией штрафной сбил грубо Маглица. По традиции нашего поединка судья назначил штрафной удар и показал прямую красную карточку.
  • 41'
    Придержал Скарке руками за футболку Дэвиса на фланге. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 40'
    Мелем прорывался по центру к штрафной соперника и отдал поперек на Пфайффера, но перехватил этот пас Мин-Чжэ.
  • Желтая карточка
    39'
    В центре поля сбивал соперника в подкате Де Лигт, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • Опасный момент
    38'
    После ошибки защитников "Баварии" выскакивал один на один с голкипером Мелем, но вот переиграть в ближнем бою опытного Нойера не удалось ему.
  • 37'
    С угла поля навесил Мусиала на ближнюю штангу, но здесь Кейну головой пробить помешал в силовой борьбе защитник.
  • Угловой
    36'
    Прорывался по флангу Мазрауи на скорости и прострелил низом в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 35'
    Отобрал мяч в центре поля Шнелльхардт и ту же забросил вперед на Мелема, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
  • 34'
    Мягко забросил в штрафную соперника Кемпе на ход Пфайфферу, но тот проиграл верховую борьбу Де Лигту.
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    • 33'
      Пробил из пределов штрафной Пфайффер после поперечного паса от Бадера. Мяч полетел немного выше перекладины.
    • 32'
      Скарке ушел от соперника финтом на фланге и навесил в центр на Мелема, но тому пробить не позволил Лаймер в подкате.
    • 31'
      После поперечного паса от Сане ворвался в штрафную соперника Коман и пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 30'
      Догнал мяч у лицевой линии Сане и тут же подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 29'
      С правого фланга навес исполнял Скарке в штрафную соперника, но здесь головой Мазрауи вынес снаряд в сторону.
    • 28'
      Убежал в контратаку по правому флангу Скарке, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но Нойер отбил в сторону кулаком.
    • 27'
      Со штрафного подал Сане на линию вратарской, где головой пробил Де Лигт, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 26'
      На чужой половине поля грамотно подставился Коман и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
    • 25'
      Вырезал в штрафную соперника с центра поля Кемпе, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Мелем.
    • 24'
      Коман мог убегать на ворота соперника после тонкого паса от Кейна, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • 23'
      Со штрафного попытался Сане закрутить в ближний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • Красная карточка
      22'
      Вот это да. Пересмотрев эпизод, судья изменил свое решение. "Бавария" будет исполнять не пенальти, а штрафной удар, но тогда защитник "Дармштадта" заслуженно получил красную карточку.
    • Видеоповтор
      21'
      Пауза в матче. Судья решил самостоятельно пересмотреть эпизод на повторе. Ждем окончательное решение.
    • Пенальти!
      20'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Лаймер, но упал на газон в борьбе против Гьясула. Судья назначил пенальти!
    • 19'
      Пробивал по воротам Пфайффер после прострела с фланга от Бадера, но мяч кулаками на угловой отбил Нойер.
    • 18'
      Теперь уже Коман получил по ногам в силовой борьбе против Скарке. Штрафной удар исполнять будут игроки "Дармштадта".
    • 17'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Мелем на ход Скарке, но тому не хватило догнать мяч в пределах поля.
    • 16'
      Теперь уже Кейн убегал на ворота после заброса от Лаймера, но нарушил он правила в борьбе против Нюрнбергера.
    • 15'
      На фланге получил по ногам Коман в борьбе против Кларера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 14'
      С левого фланга навесил Дэвис в центр штрафной, где пытался пробить головой Кейн, но проиграл верховую борьбу Маглице.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Сане после заброса от Кейна, но выскочил за пределы штрафной Шуэн и отвел угрозу.
    • 12'
      Забросил по флангу Кемпе на ход Бадеру, но тот в силовой борьбе против Дэвиса нарушил правила.
    • 11'
      Диагональ исполнял Лаймер на правый фланг, куда забегал Сане, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
    • 10'
      С угла поля Коман навесил на ближнюю штангу. Здесь выиграл верховую борьбу Шнелльхардт и вынес сферу головой в аут.
    • Желтая карточка
      9'
      Слишком активно высказывал Тухель недовольство действиями арбитра, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 8'
      Сместился на скорости с правого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
    • 7'
      Со штрафного пробивал по воротам на силу Кемпе, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил точно в стенку.
    • Красная карточка
      6'
      После обрезки Нойера мог убегать на ворота соперника Мелем, но его руками на газон уложил Киммих. Судья тут же показал прямую красную карточку нарушителю.
    • 5'
      В центре поля наступил сопернику на ноги Лаймер. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 4'
      Прорывался по флангу Сане на скорости и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 3'
      Мягко забросил Киммих в штрафную соперника на ход Мусиала, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Гьясуле.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Бавария: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 50'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 49'
      Безумный фол. Мусиала Джамал грубо играет против соперника. Пострадал Шнелльхардт Фабиан
    • 49'
      Мин-Чжэ Ким выиграл воздушное противоборство у Кемпе Тобиас.
    • 48'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 48'
      Лаймер Конрад из команды Бавария заходит слишком далеко, он валит Мелем Марвин.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Тактическая замена. Пфайффер Лука уходит с поля и его заменяет Циммерман Кристоф
    • 46'
      Сане Лерой из команды Бавария в офсайде
    • 46'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 45'
      Кейн Гарри из команды Бавария наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 45'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Коман Кингсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Контроль мяча: Бавария: 44%, СК Дармштадт: 56%.
    • 44'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 44'
      Кейн Гарри пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 44'
      Шнелльхардт Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Сане Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Кемпе Тобиас успешно блокирует удар.
    • 42'
      Кейн Гарри пробил со штрафного прямо в стенку
    • 41'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Маглица Матей удален с поля!
    • 41'
      Маглица Матей наказан за толчок Кейн Гарри
    • 41'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 41'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Дэвис Альфонсо.
    • 40'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Бавария: 46%, СК Дармштадт: 54%.
    • 40'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 39'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 38'
      Де Лигт Маттейс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 38'
      Безумный фол. Де Лигт Маттейс грубо играет против соперника. Пострадал Мелем Марвин
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Коман Кингсли
    • 38'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Мелем Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 37'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Сане Лерой навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Бавария контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Бавария: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 35'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 34'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 34'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Бавария
    • 33'
      Пфайффер Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Бавария
    • 31'
      Мазрауи Нуссаир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 30'
      Коман Кингсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Бавария идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Бавария: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 30'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 29'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Удар от ворот произведет Бавария
    • 28'
      Мелем Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Нюрнбергер Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Скарке Тим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 26'
      Де Лигт Маттейс нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Сане Лерой из команды Бавария своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Коман Кингсли
    • 25'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Бавария: 46%, СК Дармштадт: 54%.
    • 25'
      Бавария контролирует мяч.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Мусиала Джамал из команды Бавария поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 24'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 24'
      Бавария контролирует мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 22'
      Сане Лерой решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Гьясула Клаус удален с поля!
    • 21'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт - была желтая, а стала красная.
    • 21'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Бавария не будет бить пенальти!
    • 20'
      Контроль мяча: Бавария: 46%, СК Дармштадт: 54%.
    • 20'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бавария.
    • 19'
      The card for Гьясула Клаус from СК Дармштадт was disallowed via VAR intervention.
    • 19'
      ПЕНАЛЬТИ! - Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт нарушает правила против Лаймер Конрад.
    • 19'
      Бавария начинает контратаку
    • 19'
      Де Лигт Маттейс из команды Бавария перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мин-Чжэ Ким успешно блокирует удар.
    • 19'
      Мелем Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Бадер Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Коман Кингсли
    • 18'
      Де Лигт Маттейс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Бавария
    • 17'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 17'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 16'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 16'
      Нойер Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 15'
      Дэвис Альфонсо наказан за толчок Бадер Маттиас
    • 15'
      Контроль мяча: Бавария: 51%, СК Дармштадт: 49%.
    • 15'
      Бавария контролирует мяч.
    • 14'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Кейн Гарри пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen ловит мяч
    • 14'
      Сане Лерой из команды Бавария подал угловой слева.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Дэвис Альфонсо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 13'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Дэвис Альфонсо.
    • 12'
      Бавария контролирует мяч.
    • 11'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 11'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 10'
      Бавария контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Бавария: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 10'
      Бадер Маттиас наказан за толчок Дэвис Альфонсо
    • 10'
      Де Лигт Маттейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 9'
      Нойер Мануэль из команды Бавария перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 8'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Коман Кингсли из команды Бавария разыграл угловой с левого угла.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Рефери не любит споров - именно за это Томас Тухель сейчас получил желтую
    • 7'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 7'
      Сане Лерой пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 7'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 6'
      Пфайффер Лука пробует нанести удар издали, но Мануэль Нойер держит все под контролем
    • 6'
      Мазрауи Нуссаир успешно блокирует удар.
    • 6'
      Кемпе Тобиас пробил со штрафного прямо в стенку
    • 5'
      Контроль мяча: Бавария: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 4'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Киммих Йозуа удален с поля!
    • 4'
      Киммих Йозуа из команды Бавария заходит слишком далеко, он валит Мелем Марвин.
    • 4'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Бавария контролирует мяч.
    • 4'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды Бавария поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 3'
      Дэвис Альфонсо из команды Бавария заходит слишком далеко, он валит Бадер Маттиас.
    • 3'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 3'
      Шнелльхардт Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 2'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 1'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Бавария начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 29.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:0 Дармштадт

    Исход игры
    Бавария
    100% (130)
    Ничья
    0% (0)
    Дармштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (93)
    Меньше
    20.51% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (45)
    Нет
    61.54% (72)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    29.2% (38)
    3:1 Бавария
    22.3% (29)
    2:0 Бавария
    18.5% (24)
    4:0 Бавария
    6.2% (8)
    4:1 Бавария
    6.2% (8)
    2:1 Бавария
    4.6% (6)
    5:0 Бавария
    1.5% (2)
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    Дармштадт
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