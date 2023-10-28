Мог убегать на ворота соперника Кейн, но его буквально перед линией штрафной сбил грубо Маглица. По традиции нашего поединка судья назначил штрафной удар и показал прямую красную карточку.

Со штрафного пробивал по воротам на силу Кейн, но мяч рикошетом от штанги полетел точно на угловой.

Сместился с левого фланга вдоль линии штрафной Кейн и пробил в дальний нижний угол, но Шуэн отбил в падении мяч в сторону.

Тонким пасом Лаймер нашел в чужой штрафной Сане, который расшатал финтом защитника и отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

На фланге накрутил соперника финтом Коман и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой пробил немного неточно Кейн.

Замена в составе "Дармштадта" произошла. Вместо Луки Пфайффера игру продолжать будет Кристоф Циммерман.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

Мягко забросил в штрафную соперника Кемпе на ход Пфайфферу, но тот проиграл верховую борьбу Де Лигту.

Отобрал мяч в центре поля Шнелльхардт и ту же забросил вперед на Мелема, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

Прорывался по флангу Мазрауи на скорости и прострелил низом в штрафную, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

С угла поля навесил Мусиала на ближнюю штангу, но здесь Кейну головой пробить помешал в силовой борьбе защитник.

После ошибки защитников "Баварии" выскакивал один на один с голкипером Мелем, но вот переиграть в ближнем бою опытного Нойера не удалось ему.

В центре поля сбивал соперника в подкате Де Лигт, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Мелем прорывался по центру к штрафной соперника и отдал поперек на Пфайффера, но перехватил этот пас Мин-Чжэ.

Придержал Скарке руками за футболку Дэвиса на фланге. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Коман мог убегать на ворота соперника после тонкого паса от Кейна, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

Вырезал в штрафную соперника с центра поля Кемпе, но здесь в борьбе с защитником не смог добраться до мяча Мелем.

На чужой половине поля грамотно подставился Коман и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

Со штрафного подал Сане на линию вратарской, где головой пробил Де Лигт, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

Убежал в контратаку по правому флангу Скарке, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но Нойер отбил в сторону кулаком.

С правого фланга навес исполнял Скарке в штрафную соперника, но здесь головой Мазрауи вынес снаряд в сторону.

Догнал мяч у лицевой линии Сане и тут же подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

После поперечного паса от Сане ворвался в штрафную соперника Коман и пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Скарке ушел от соперника финтом на фланге и навесил в центр на Мелема, но тому пробить не позволил Лаймер в подкате.

Пробил из пределов штрафной Пфайффер после поперечного паса от Бадера. Мяч полетел немного выше перекладины.

23' Со штрафного попытался Сане закрутить в ближний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

22' Вот это да. Пересмотрев эпизод, судья изменил свое решение. "Бавария" будет исполнять не пенальти, а штрафной удар, но тогда защитник "Дармштадта" заслуженно получил красную карточку.

21' Пауза в матче. Судья решил самостоятельно пересмотреть эпизод на повторе. Ждем окончательное решение.

20' Ворвался на скорости в штрафную соперника Лаймер, но упал на газон в борьбе против Гьясула. Судья назначил пенальти!

19' Пробивал по воротам Пфайффер после прострела с фланга от Бадера, но мяч кулаками на угловой отбил Нойер.

18' Теперь уже Коман получил по ногам в силовой борьбе против Скарке. Штрафной удар исполнять будут игроки "Дармштадта".

17' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Мелем на ход Скарке, но тому не хватило догнать мяч в пределах поля.

16' Теперь уже Кейн убегал на ворота после заброса от Лаймера, но нарушил он правила в борьбе против Нюрнбергера.

15' На фланге получил по ногам Коман в борьбе против Кларера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

14' С левого фланга навесил Дэвис в центр штрафной, где пытался пробить головой Кейн, но проиграл верховую борьбу Маглице.

13' Мог убегать на ворота соперника Сане после заброса от Кейна, но выскочил за пределы штрафной Шуэн и отвел угрозу.

12' Забросил по флангу Кемпе на ход Бадеру, но тот в силовой борьбе против Дэвиса нарушил правила.

11' Диагональ исполнял Лаймер на правый фланг, куда забегал Сане, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.

10' С угла поля Коман навесил на ближнюю штангу. Здесь выиграл верховую борьбу Шнелльхардт и вынес сферу головой в аут.

9' Слишком активно высказывал Тухель недовольство действиями арбитра, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

8' Сместился на скорости с правого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

7' Со штрафного пробивал по воротам на силу Кемпе, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил точно в стенку.

6' После обрезки Нойера мог убегать на ворота соперника Мелем, но его руками на газон уложил Киммих. Судья тут же показал прямую красную карточку нарушителю.

5' В центре поля наступил сопернику на ноги Лаймер. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

4' Прорывался по флангу Сане на скорости и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

3' Мягко забросил Киммих в штрафную соперника на ход Мусиала, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Гьясуле.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.