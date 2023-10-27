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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Бавария
 
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Дармштадт
Прогнозы 87
Бавария 100% (87)
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Дармштадт 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
27
Лаймер
Конрад
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
20
Мюллер
Янник
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
15
Нюрнбергер
Фабиан
24
Пфайффер
Лука
27
Скарке
Тим
Бавария
4-2-3-1
Дармштадт
3-1-4-2

История личных встреч

Бавария
Дармштадт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
К
1:0
Б
0:3
ТМС
5:11

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.67
5

Среднее время на гол

54
18

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
33

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 9 (3) 1.13
Сане Лерой 6 0.75
Коман Кингсли 3 0.38
Тель Матис 3 0.38
Горецка Леон 2 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.13
Де Лигт Маттейс 1 0.13
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.38
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.38
Скарке Тим 3 0.38
Бадер Маттиас 1 0.13
Вильхельмссон Оскар 1 0.13
Маглица Матей 1 0.13
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Томас Тухель 1 0
Тель Матис 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 1
Холланд Фабиан 3 0
Мелем Марвин 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Мюллер Янник 2 0
Скарке Тим 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Ману Брайдон 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

11
7
Бавария
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Дармштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
75%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
6
24%
3
25%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Пропущено

8
23
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
4
50%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2
РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3
Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3

Результаты матчей

Бавария
Дармштадт

Точный счет

2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бавария
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 26 - 7 20
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Аугсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 19 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 8 2 1 5 12 - 20 7
12.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
13.
Бохум
 1:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 21 7
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
15.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
16.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 14 - 19 6
17.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Майнц
 0:1 Заявка 9 0 2 7 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Бохум
 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
14.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Майнц
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Бохум
 1:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
15.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Майнц
 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Майнц Кор Доминик 4
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Дармштадт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 17 часов 57 минут.



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  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 87
    Бавария 100% (87)
    X 0% (0)
    Дармштадт 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Дармштадт
    16.50
    28.00
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    28.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Дармштадт

    Исход игры
    Бавария
    100% (89)
    Ничья
    0% (0)
    Дармштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.54% (62)
    Меньше
    23.46% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    37.04% (30)
    Нет
    62.96% (51)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    30.3% (27)
    3:1 Бавария
    21.3% (19)
    2:0 Бавария
    21.3% (19)
    4:1 Бавария
    5.6% (5)
    2:1 Бавария
    5.6% (5)
    4:0 Бавария
    4.5% (4)
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