Тур: 9. Стадион: Альянц Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
10
Сане
Лерой
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Дармштадт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
1.67
5
Среднее время на гол
54
18
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.67
2.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
33
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|9 (3)
|1.13
|Сане Лерой
|6
|0.75
|Коман Кингсли
|3
|0.38
|Тель Матис
|3
|0.38
|Горецка Леон
|2
|0.25
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.13
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.13
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.38
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.38
|Скарке Тим
|3
|0.38
|Бадер Маттиас
|1
|0.13
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.13
|Маглица Матей
|1
|0.13
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|1
|Холланд Фабиан
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Скарке Тим
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Франич Бартол
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Торстен Либеркнехт
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
11
7
Бавария
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Дармштадт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
75%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
6
24%
3
25%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Пропущено
8
23
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
4
50%
4
17%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2
РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3
Дармштадт
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3
Результаты матчей
Бавария
Дармштадт
Точный счет
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бавария
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|26 - 7
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 19
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 20
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 22
|7
|13.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 21
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|14.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Дармштадт
Исход игры
Бавария
100% (89)
Ничья
0% (0)
Дармштадт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.54% (62)
Меньше
23.46% (19)
Обе команды забьют
Да
37.04% (30)
Нет
62.96% (51)
Популярный счёт
3:0 Бавария
30.3% (27)
3:1 Бавария
21.3% (19)
2:0 Бавария
21.3% (19)
4:1 Бавария
5.6% (5)
2:1 Бавария
5.6% (5)
4:0 Бавария
4.5% (4)
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