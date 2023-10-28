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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Эйпен
1:0
Перерыв
Спортинг Шарлеруа
0'
12' Желтая карточка
Amadou Keita
26' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
1:0
45' Гол
Jan Kral

Ход матча

12'
Amadou Keita
 
26'
 
Кнежевич Стефан
34'
 
Mehdi Boukamir
Марк Дамьен
41'
Байе Брандон
Amadou Keita
 
45'
Jan Kral
(Кристи-Дэвис Исаак)
1:0
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Спортинг Шарлеруа
1.83
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3.35
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4.80
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Все Коэффициенты
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
23
Кристи-Дэвис
Исаак
18
Amadou
Keita
8
Мёхвальд
Кевин
19
Пантович
Милош
7
Нуху
Айзек
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
19
Nikola
Stulic
44
Мориока
Риота
Эйпен
5-4-1
Спортинг Шарлеруа
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 3 0.25
Gary Magnee 2 (1) 0.17
Чарльз-Кук Риган 2 0.17
Yentil van Genechten 2 0.17
Финнбогасон Альфред 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Деом Жером 1 0.08
Палссон Виктор 1 0.08
Jan Kral 1 0.08
Amadou Keita 1 0.08
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 3 0.25
Илаймахаритра Марко 3 (3) 0.25
Драгснес Ветле 2 0.17
Гуагон Парфэйт 2 0.17
Мбенза Исаак 1 0.08
Андреу Стелиос 1 0.08
Nikola Stulic 1 0.08
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битумазала Натан 1 1
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Amadou Keita 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Мёхвальд Кевин 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Gary Magnee 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Rune Paeshuyse 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 4 1
Багер Йонас 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Марк Дамьен 2 0
Зоргане Адем 2 0
Nikola Stulic 0 1
Мбенза Исаак 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0

Результаты матчей

Эйпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
9
Эйпен
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
5
56%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
6
25%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1
Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1
Спортинг Шарлеруа
(11 матчей)
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Эйпен
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 11 6 3 2 18 - 13 21
3.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
4.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
5.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
6.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
7.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
8.
Стандард
 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Эйпен
 1:0 12 4 1 7 15 - 26 13
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 12 3 4 5 13 - 18 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 18 - 19 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 6 3 3 0 9 - 6 12
5.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 1:0 6 2 1 3 8 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 1:0 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 6 0 1 5 4 - 12 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
РВДМ 47 Гейе Махтар 6
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • 12'
    Amadou Keita получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Спортинг Шарлеруа
1.83
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