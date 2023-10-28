Тур: 12. Стадион: Kehrwegstadion.
2:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаAmadou Keita
26' Желтая карточкаКнежевич Стефан
1:0
45' ГолJan Kral
2:0
54' ГолМёхвальд Кевин
76' Желтая карточка_Monticelli R.
89' Желтая карточкаRune Paeshuyse
90' Желтая карточкаGary Magnee
90'+7
Ход матча
12'
26'
45'
1:0
54'
2:0
76'
89'
90'
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Amadou
Keita
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Amadou KeitaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|3
|0.25
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.17
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.17
|Yentil van Genechten
|2
|0.17
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.08
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Деом Жером
|1
|0.08
|Палссон Виктор
|1
|0.08
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.08
|Jan Kral
|1
|0.08
|Amadou Keita
|1
|0.08
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|3
|0.25
|Илаймахаритра Марко
|3 (3)
|0.25
|Драгснес Ветле
|2
|0.17
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.17
|Мбенза Исаак
|1
|0.08
|Андреу Стелиос
|1
|0.08
|Nikola Stulic
|1
|0.08
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Битумазала Натан
|1
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Amadou Keita
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Мёхвальд Кевин
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|4
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Марк Дамьен
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
9
Эйпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
5
56%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
4
22%
5
38%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
4
17%
6
32%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
6
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1
Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1
Спортинг Шарлеруа
(11 матчей)
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|2:1
|12
|7
|3
|2
|20 - 14
|24
|3.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|4.
|11
|5
|5
|1
|16 - 12
|20
|5.
|11
|4
|6
|1
|20 - 10
|18
|6.
|11
|4
|5
|2
|19 - 8
|17
|7.
|11
|4
|4
|3
|23 - 12
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|10.
|12
|4
|1
|7
|16 - 26
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|13.
|1:2
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|7.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|6
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5