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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Петролул Плоешти
2:2
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
2' Гол
Джокович Дамьян
26' Желтая карточка
Дава Джойским
0:2
49' Гол
Балута Александр
52' Желтая карточка
Seniko Doua
62' Желтая карточка
Олару Дариус
67' Желтая карточка
Папп Пол
69' Желтая карточка
Ликсандру Михай
1:2
70' Гол
Жаир
90' Желтая карточка
Пантя Александру
2:2
90' Пенальти
Грозав Георге-Теодор
90'+8
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
27
Pedro
Justiniano
71
Seniko
Doua
44
Думитриу
Лучан
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
13
Iustin
Raducan
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
29
Ротариу
Дорин
10
Попеску
Октавиан
Петролул Плоешти
ФКСБ

История личных встреч

Петролул Плоешти
ФКСБ

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:1
С
0:2
ЛI
0:0
ЛI
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
2:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.39
0.96

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

64
94

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 5 0.36
Грозав Георге-Теодор 4 (1) 0.29
Муси Александру Мариан 3 0.21
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.21
Петрович Зоран 1 0.07
Хужа Мариан Фернандо 1 0.07
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 6 (1) 0.43
Коман Флоринел 4 (1) 0.29
Компаньо Андреа 4 (2) 0.29
Попеску Октавиан 2 0.14
Шут Адриан 2 0.14
Джокович Дамьян 2 (1) 0.14
Балута Александр 1 0.07
Попеску Овидиу 1 0.07
Микулеску Давид 1 0.07
Радунович Ристо 1 0.07
Эджума Малком 1 0.07
Дава Джойским 1 0.07
Ликсандру Михай 1 0.07
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seniko Doua 4 0
Тичу Валентин Константин 2 1
Папп Пол 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Диоманде Исмаэль 1 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пантя Александру 4 1
Коман Флоринел 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Попеску Октавиан 3 0
Олару Дариус 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Балута Александр 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Крецу Валентин 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Ликсандру Михай 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
5
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
10
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
ФКСБ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
2
17%
5
29%
29%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Забито

17
27
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
3
18%
7
26%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
3
18%
1
4%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2
Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
ФКСБ

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
4
2
2
6
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
3
1
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 13 31
2.
ЧФР Клуж
 13 8 3 2 25 - 12 27
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 19 - 19 20
6.
Германнштадт
 14 4 8 2 22 - 15 20
7.
Петролул Плоешти
 14 4 8 2 19 - 16 20
8.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
9.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
У Крайова 1948
 13 4 2 7 21 - 24 14
13.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
14.
УТА Арад
 13 2 6 5 12 - 18 12
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 13 0 6 7 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
3.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
15.
УТА Арад
 7 0 4 3 6 - 11 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 4
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Петролул Плоешти: 47%, ФКСБ: 53%.
  • 98'
    Команда Петролул Плоешти сравняла счет! Игра продолжается!
  • 97'
    'Г О О О О О Л - Грозав Георге-Теодор из команды Петролул Плоешти забивает с пенальти! Он пробил правой. Stefan Tarnovanu был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 96'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Петролул Плоешти пробьет пенальти!
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Петролул Плоешти.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!