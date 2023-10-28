Тур: 14. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Петреску Раду
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолДжокович Дамьян
26' Желтая карточкаДава Джойским
0:2
49' ГолБалута Александр
52' Желтая карточкаSeniko Doua
62' Желтая карточкаОлару Дариус
67' Желтая карточкаПапп Пол
69' Желтая карточкаЛиксандру Михай
1:2
70' ГолЖаир
90' Желтая карточкаПантя Александру
2:2
90' ПенальтиГрозав Георге-Теодор
90'+8
Ход матча
2'
0:1
26'
49'
0:2
52'
62'
67'
69'
70'
1:2
90'
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
ФКСБ
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.39
0.96
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
64
94
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.36
|Грозав Георге-Теодор
|4 (1)
|0.29
|Муси Александру Мариан
|3
|0.21
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.21
|Петрович Зоран
|1
|0.07
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.07
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.43
|Коман Флоринел
|4 (1)
|0.29
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.29
|Попеску Октавиан
|2
|0.14
|Шут Адриан
|2
|0.14
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.14
|Балута Александр
|1
|0.07
|Попеску Овидиу
|1
|0.07
|Микулеску Давид
|1
|0.07
|Радунович Ристо
|1
|0.07
|Эджума Малком
|1
|0.07
|Дава Джойским
|1
|0.07
|Ликсандру Михай
|1
|0.07
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Папп Пол
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|4
|1
|Коман Флоринел
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Балута Александр
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
5
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
10
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
ФКСБ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
2
17%
5
29%
29%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90
Забито
17
27
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
3
18%
7
26%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
3
18%
1
4%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2
Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2
Результаты матчей
Петролул Плоешти
ФКСБ
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
44
42
26
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
53
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
68
95
311
311
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5