Тур: 12. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0:2
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаДенкей Кевин
0:1
54' ГолДенкей Кевин
59' Желтая карточкаСике Уго
70' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
0:2
73' ГолОлайгбе Казим
77' Желтая карточкаФлюке Патрик
0:2
90' Не забитый пенальтиДенкей Кевин
90'+6
Ход матча
52'
54'
59'
73'
0:2
77'
90'
0:2
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
19
Мрабти
Керим
23
Фулон
Дам
11
Сторм
Никола
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
Серкль Брюгге
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.36
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
1.13
Среднее время на гол
61
80
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.17
|Лаубербах Лион
|2
|0.17
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.08
|Сторм Никола
|1
|0.08
|Флюке Патрик
|1
|0.08
|Мрабти Керим
|1
|0.08
|Rafik Belghali
|1
|0.08
|Бейтс Дэвид
|1
|0.08
|Маледе Йонас
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|10 (1)
|0.83
|Сомерс Тибо
|2
|0.17
|Лопес Леонардо
|2
|0.17
|Минда Алан
|1
|0.08
|Олайгбе Казим
|1
|0.08
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|3
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Коббо Элиас
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Денкей Кевин
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Мехелен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
3
9
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Серкль Брюгге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
4
57%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
2
40%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
6
33%
61-75
5
45%
3
17%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
2
11%
3
33%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5
Результаты матчей
Мехелен
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
210
66
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|3.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|4.
|11
|5
|5
|1
|16 - 12
|20
|5.
|11
|4
|6
|1
|20 - 10
|18
|6.
|11
|4
|5
|2
|19 - 8
|17
|7.
|11
|4
|4
|3
|23 - 12
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|10.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|15 - 26
|13
|11.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|7.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|6
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5