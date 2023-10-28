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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Мехелен
0:2
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
52' Желтая карточка
Денкей Кевин
0:1
54' Гол
Денкей Кевин
59' Желтая карточка
Сике Уго
70' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
0:2
73' Гол
Олайгбе Казим
77' Желтая карточка
Флюке Патрик
0:2
90' Не забитый пенальти
Денкей Кевин
90'+6
1
Куке
Гетан
4
Рэмекерс
Тун
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
5
Уолш
Сэнди
19
Мрабти
Керим
6
Ван
Хеке
Яннес
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
20
Лаубербах
Лион
11
Сторм
Никола
1
Варлесон
41
Сике
Уго
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
Мехелен
3-4-3
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Серкль Брюгге

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
2:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ТМК
1:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ТМС
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.36

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
1.13

Среднее время на гол

61
80

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.17
Лаубербах Лион 2 0.17
Хайреманс Джеффри 1 0.08
Сторм Никола 1 0.08
Флюке Патрик 1 0.08
Мрабти Керим 1 0.08
Rafik Belghali 1 0.08
Бейтс Дэвид 1 0.08
Маледе Йонас 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 10 (1) 0.83
Сомерс Тибо 2 0.17
Лопес Леонардо 2 0.17
Минда Алан 1 0.08
Олайгбе Казим 1 0.08
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 3 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бейтс Дэвид 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Коббо Элиас 1 0
Нгой Жульен 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 5 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Денкей Кевин 2 0
Попович Борис 2 0
Варела Джордан 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

Мехелен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Мехелен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

3
9
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Серкль Брюгге
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
4
57%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
2
40%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
6
33%
61-75
5
45%
3
17%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
2
11%
3
33%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5

Результаты матчей

Мехелен
Серкль Брюгге

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
6
6
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 11 6 3 2 18 - 13 21
3.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
4.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
5.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
6.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
7.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
8.
Стандард
 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Эйпен
 1:0 12 4 1 7 15 - 26 13
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 12 3 4 5 13 - 18 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 18 - 19 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 6 3 3 0 9 - 6 12
5.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 1:0 6 2 1 3 8 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 1:0 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 6 0 1 5 4 - 12 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
РВДМ 47 Гейе Махтар 6
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Рэмекерс Тун уходит с поля. Конате Мори выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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