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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Оцелул Галац
0:0
Первый тайм: 3'
Германнштадт
0'
Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Германнштадт
3.10
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Все Коэффициенты
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
95
Латушан
Розарио
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
21
Teles
20
Бодиштяну
Штефан
90
Фатаи
Кехинде
67
Фредерик
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
17
Бутян
Михай
97
Alexandru
Daniel
Jipa
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
Оцелул Галац
Германнштадт

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.29
Yuri Cisotti 2 (1) 0.14
Фредерик 1 0.07
Фатаи Кехинде 1 0.07
Бодиштяну Штефан 1 0.07
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.43
Балауре Сильвиу 5 0.36
Янку Габриэль 2 0.14
Ороиан Александру 1 0.07
Petru Dragos 1 0.07
Alexandru Daniel Jipa 1 0.07
Гэман Валеричэ 1 0.07
Бейян Флориан 1 0.07
Петреску Петришор 1 0.07
Альхассан Баба 1 0.07
Sota Mino 1 0.07
Негуц Кристиан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 4 0
Ariel Lopez1 4 0
Alexandru Pop 2 1
Живулич Диего 3 0
Yuri Cisotti 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Гонсалвес 2 0
George Carjan 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Mihai Adascalitei 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Jonathan Cisse 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 3 1
Балауре Сильвиу 3 0
Негуц Кристиан 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Ciprian Biceanu 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
14
Оцелул Галац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Германнштадт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
6
43%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
9
43%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
4
19%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Германнштадт

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 9 3 1 25 - 11 30
2.
ЧФР Клуж
 13 8 3 2 25 - 12 27
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 19 - 19 20
6.
Германнштадт
 0:0 14 4 8 2 21 - 14 20
7.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 17 - 14 19
8.
Сепси
 14 5 3 6 18 - 18 18
9.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
10.
Политехника Яссы
 14 4 4 6 15 - 19 16
11.
Оцелул Галац
 0:0 14 2 10 2 10 - 10 16
12.
У Крайова 1948
 13 4 2 7 21 - 24 14
13.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 25 13
14.
УТА Арад
 13 2 6 5 12 - 18 12
15.
Динамо Бухарест
 14 2 4 8 8 - 24 10
16.
Ботошани
 13 0 6 7 13 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
ФКСБ
 6 4 2 0 10 - 4 14
3.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 0:0 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Сепси
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Фарул Констанца
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Оцелул Галац
 0:0 8 1 5 2 5 - 7 8
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
15.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
5.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
6.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
8.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 0:0 6 1 5 0 5 - 3 8
10.
Германнштадт
 0:0 7 1 5 1 7 - 6 8
11.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
12.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
13.
Волунтари
 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
15.
УТА Арад
 7 0 4 3 6 - 11 4
16.
Ботошани
 7 0 2 5 8 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Dennis Politic 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Германнштадт контролирует мяч.
  • 3'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Судья сигнализирует, что Ariel Lopez из команды Оцелул Галац поставил подножку. Пострадал Sota Mino
  • 1'
    Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
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Оцелул Галац
Ничья
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