Тур: 14. Стадион: Оцелул. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:0
Первый тайм: 3'
0'
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
67 ФредерикНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|4
|0.29
|Yuri Cisotti
|2 (1)
|0.14
|Фредерик
|1
|0.07
|Фатаи Кехинде
|1
|0.07
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.07
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.43
|Балауре Сильвиу
|5
|0.36
|Янку Габриэль
|2
|0.14
|Ороиан Александру
|1
|0.07
|Petru Dragos
|1
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.07
|Гэман Валеричэ
|1
|0.07
|Бейян Флориан
|1
|0.07
|Петреску Петришор
|1
|0.07
|Альхассан Баба
|1
|0.07
|Sota Mino
|1
|0.07
|Негуц Кристиан
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желев Милен
|4
|0
|Ariel Lopez1
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Живулич Диего
|3
|0
|Yuri Cisotti
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Гонсалвес
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Mihai Adascalitei
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Jonathan Cisse
|1
|0
|Бодиштяну Штефан
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|3
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
14
Оцелул Галац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Германнштадт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
6
43%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
2
10%
31-45
2
22%
9
43%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
4
19%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
3
27%
5
36%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Германнштадт
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
310
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|3.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|5.
|13
|6
|2
|5
|19 - 19
|20
|6.
|0:0
|14
|4
|8
|2
|21 - 14
|20
|7.
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|9.
|13
|3
|7
|3
|18 - 21
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|11.
|0:0
|14
|2
|10
|2
|10 - 10
|16
|12.
|13
|4
|2
|7
|21 - 24
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|15 - 25
|13
|14.
|13
|2
|6
|5
|12 - 18
|12
|15.
|14
|2
|4
|8
|8 - 24
|10
|16.
|13
|0
|6
|7
|13 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 2
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|7 - 6
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|15.
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|8 - 19
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5