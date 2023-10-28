Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Германнштадт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Ловрич Драган нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

44' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Латушан Розарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Латушан Розарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Teles нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

40' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Альхассан Баба из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Германнштадт , отменен.

29' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

28' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

23' Янку Габриэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Jonathan Cisse нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

15' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола