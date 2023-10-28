Тур: 14. Стадион: Оцелул. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:1
Конец матча
0'
29' Undefined phrase: football_event_Янку Габриэль
0:1
70' Гол в свои воротаЛоврич Драган
1:1
88' ПенальтиAlexandru Pop
90'+6
Ход матча
29'
46'
70'
0:1
88'
1:1
Владение мячом
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
67 ФредерикНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|5 (1)
|0.36
|Yuri Cisotti
|2 (1)
|0.14
|Фредерик
|1
|0.07
|Фатаи Кехинде
|1
|0.07
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.07
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.43
|Балауре Сильвиу
|5
|0.36
|Янку Габриэль
|2
|0.14
|Ороиан Александру
|1
|0.07
|Petru Dragos
|1
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.07
|Гэман Валеричэ
|1
|0.07
|Бейян Флориан
|1
|0.07
|Петреску Петришор
|1
|0.07
|Альхассан Баба
|1
|0.07
|Sota Mino
|1
|0.07
|Негуц Кристиан
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желев Милен
|4
|0
|Ariel Lopez1
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Живулич Диего
|3
|0
|Yuri Cisotti
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Гонсалвес
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Mihai Adascalitei
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Jonathan Cisse
|1
|0
|Бодиштяну Штефан
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|3
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
4
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
14
Оцелул Галац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Германнштадт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
63%
1
13%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
6
43%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
9%
3
14%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
2
18%
9
43%
46-60
4
36%
1
5%
61-75
2
18%
4
19%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
5
31%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
55%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Германнштадт
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
311
77
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5