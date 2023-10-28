Тур: 12. Стадион: Лото-парк.
0'
0:1
6' ГолМисао Кенто
1:1
12' ГолДрейер Андерс
14' Желтая карточкаСарделла Киллиан
28' Желтая карточкаJoel Schingtienne
2:1
42' ГолДрейер Андерс
Ход матча
6'
0:1
12'
1:1
14'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
77
Влитинк
Тибо
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
Главный тренер: Йоахим Мунунга
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
АХ Лёвен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.57
1.43
Среднее время на гол
157
63
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|6 (1)
|0.5
|Дрейер Андерс
|5
|0.42
|Амузу Френсис
|3
|0.25
|Леони Тео
|1
|0.08
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.08
|Струйкенс Марио
|1
|0.08
|Вертонген Ян
|1
|0.08
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.25
|Мазиз Юссеф
|2
|0.17
|Торстейнссон Йон
|2
|0.17
|Richie Sagrado
|2
|0.17
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.17
|Nachon Nsingi
|1
|0.08
|Мисао Кенто
|1
|0.08
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.08
|Рикка Федерико
|1
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.08
|Шломо Раз
|1
|0.08
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.08
|Joel Schingtienne
|1
|0.08
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|2
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мисао Кенто
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Joel Schingtienne
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АХ Лёвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
9
Андерлехт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
АХ Лёвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
4
13
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
75%
2
15%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
67%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
18%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Пропущено
14
19
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
5
36%
2
11%
61-75
3
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2
АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4
Результаты матчей
Андерлехт
АХ Лёвен
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
47
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|2:1
|12
|7
|3
|2
|20 - 14
|24
|3.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|4.
|11
|5
|5
|1
|16 - 12
|20
|5.
|11
|4
|6
|1
|20 - 10
|18
|6.
|11
|4
|5
|2
|19 - 8
|17
|7.
|11
|4
|4
|3
|23 - 12
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|10.
|12
|4
|1
|7
|16 - 26
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|13.
|1:2
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|7.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|6
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5