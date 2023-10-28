Тур: 12. Стадион: Лото-парк.
0'
0:1
6' ГолМисао Кенто
1:1
12' ГолДрейер Андерс
14' Желтая карточкаСарделла Киллиан
28' Желтая карточкаJoel Schingtienne
2:1
42' ГолДрейер Андерс
3:1
47' ГолДольберг Каспер
4:1
52' ГолСтруйкенс Марио
5:1
86' ГолДрейер Андерс
90'+4
Ход матча
6'
0:1
12'
1:1
14'
42'
47'
52'
4:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
77
Влитинк
Тибо
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
Главный тренер: Йоахим Мунунга
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Андерлехт
АХ Лёвен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.57
1.43
Среднее время на гол
157
63
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|7 (1)
|0.58
|Дрейер Андерс
|6
|0.5
|Амузу Френсис
|3
|0.25
|Струйкенс Марио
|2
|0.17
|Леони Тео
|1
|0.08
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.08
|Вертонген Ян
|1
|0.08
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.25
|Мазиз Юссеф
|2
|0.17
|Торстейнссон Йон
|2
|0.17
|Richie Sagrado
|2
|0.17
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.17
|Nachon Nsingi
|1
|0.08
|Мисао Кенто
|1
|0.08
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.08
|Рикка Федерико
|1
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.08
|Шломо Раз
|1
|0.08
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.08
|Joel Schingtienne
|1
|0.08
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|2
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мисао Кенто
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Joel Schingtienne
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
6
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АХ Лёвен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
9
Андерлехт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
21%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
5
18
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
60%
2
11%
61-75
1
20%
4
22%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
67%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
18%
5
26%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
5
23%
4
21%
76-90
Пропущено
15
24
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
7
29%
29%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
5
33%
2
8%
61-75
3
20%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2
АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4
Результаты матчей
Андерлехт
АХ Лёвен
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
48
39
210
111
111
111
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5