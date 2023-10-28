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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Андерлехт
5:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
0:1
6' Гол
Мисао Кенто
1:1
12' Гол
Дрейер Андерс
14' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
28' Желтая карточка
Joel Schingtienne
2:1
42' Гол
Дрейер Андерс
3:1
47' Гол
Дольберг Каспер
4:1
52' Гол
Струйкенс Марио
5:1
86' Гол
Дрейер Андерс
90'+4
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
77
Влитинк
Тибо
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
43
Nachon
Nsingi
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Андерлехт
4-3-3
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
АХ Лёвен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1.29

Среднее время на гол

42
70

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.57
1.43

Среднее время на гол

157
63

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 7 (1) 0.58
Дрейер Андерс 6 0.5
Амузу Френсис 3 0.25
Струйкенс Марио 2 0.17
Леони Тео 1 0.08
Н'Диайе Мусса 1 0.08
Васкес Луис 1 0.08
Вертонген Ян 1 0.08
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендиль Хамза 3 0.25
Мазиз Юссеф 2 0.17
Торстейнссон Йон 2 0.17
Richie Sagrado 2 0.17
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.17
Nachon Nsingi 1 0.08
Мисао Кенто 1 0.08
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.08
Рикка Федерико 1 0.08
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.08
Шломо Раз 1 0.08
Ezechiel Banzuzi 1 0.08
Joel Schingtienne 1 0.08
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 2 1
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Вертонген Ян 2 0
Азар Торган 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Дилейни Томас 1 0
Ритс Матс 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мисао Кенто 1 0
Мертенс Матье 1 0
Joel Schingtienne 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
АХ Лёвен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
9
Андерлехт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
21%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

5
18
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
60%
2
11%
61-75
1
20%
4
22%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
67%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
18%
5
26%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
18%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
5
23%
4
21%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
7
29%
29%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
5
33%
2
8%
61-75
3
20%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2
АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4

Результаты матчей

Андерлехт
АХ Лёвен

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
4.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
5.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
6.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
7.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
8.
Стандард
 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Эйпен
 12 4 1 7 16 - 26 13
11.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 12 3 3 6 19 - 24 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
5.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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