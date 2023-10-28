Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Joey Jacobs выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мартинсен Якоб пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Брюген Дамиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Ван Брюген Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Матч возобновлен

76' Эдвардсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой слева.

69' Робине Тома не смог попасть в створ ударом издали

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Кюйперс Бас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

60' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Близко! Ресинк Стейе нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

58' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

57' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой слева.

50' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Ян Китала уходит с поля и его заменяет Хансен Корнелиус