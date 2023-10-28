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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Алмере Сити
0:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
90' Желтая карточка
Ресинк Стейе
90'+5

Ход матча

46'
Хансен Корнелиус
Китала Янн
 
65'
 
Мартинсен Якоб
Виллюмссон Виллюм
65'
 
Со Силла
Адеканье Бобби
65'
 
Батен Тибо
Эдвардсен Виктор
72'
Дёйвестейн Лансе
Ван ла Парра Райив
 
84'
Катлайн Йоанн
Ван Брюген Дамиан
 
84'
Маменги Кристофер
Ройо Манел
 
86'
 
Фернандес Рашаан
Эдвардсен Оливер
90'
Ресинк Стейе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 268 Количество передач 250
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баккер
Нордин
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
3
Якобс
Йоей
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Ройо
Манел
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
28
Ресинк
Стейе
27
Ван
ла
Парра
Райив
11
Китала
Янн
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
4
Крамер
Йорис
25
Амофа
Джамал
5
Кюйперс
Бас
11
Адеканье
Бобби
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
18
Виллюмссон
Виллюм
16
Эдвардсен
Виктор
Алмере Сити
5-3-2
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
К
1:3
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.14

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

2.29
1.67

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 3 0.3
Ван ла Парра Райив 1 0.1
Пост Данни 1 0.1
Якобс Йоей 1 0.1
Китала Янн 1 0.1
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.1
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Хансен Корнелиус 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Со Силла 4 0.4
Ромменс Филипп 3 (1) 0.3
Кюйперс Бас 3 0.3
Эдвардсен Оливер 3 0.3
Виллюмссон Виллюм 2 0.2
Эдвардсен Виктор 1 0.1
Льянсана Энрик 1 0.1
Дейл Матс 0 0
Наубер Геррит 0 0
Адеканье Бобби 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 2 1
Копмейнерс Пер 3 0
Флоранюс Шерел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Робине Тома 1 0
Ройо Манел 1 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Алмере Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
14
Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
5
42%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
4
29%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2

Результаты матчей

Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
13.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
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