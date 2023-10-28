Тур: 10. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
268 Количество передач 250
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
11
Китала
Янн
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
1.14
Среднее время на гол
81
78
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
2.29
1.67
Среднее время на гол
39
54
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
62
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|3
|0.3
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.1
|Пост Данни
|1
|0.1
|Якобс Йоей
|1
|0.1
|Китала Янн
|1
|0.1
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0.1
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Мбе Со Лоик
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Хансен Корнелиус
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Со Силла
|4
|0.4
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.3
|Кюйперс Бас
|3
|0.3
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.3
|Виллюмссон Виллюм
|2
|0.2
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.1
|Льянсана Энрик
|1
|0.1
|Дейл Матс
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|2
|1
|Копмейнерс Пер
|3
|0
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Якобс Йоей
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Алмере Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
14
Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
5
42%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
4
29%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2
Результаты матчей
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 22
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2