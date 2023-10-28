Тур: 12. Стадион: 28 Black Arena.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаТафернер Маттойс
1:0
45' ГолFlorian Jaritz
54' Желтая карточкаSinan Karweina
61' Желтая карточкаУстюндаг Джем
78' Желтая карточкаКронбергер Лука
90' Желтая карточкаFlorian Jaritz
90'+5
Ход матча
18'
45'
1:0
54'
61'
78'
90'
44
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.7
1.82
Среднее время на гол
52
49
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
50
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|7
|0.58
|Andy Irving
|3
|0.25
|Florian Jaritz
|2
|0.17
|Верницниг Кристофер
|1
|0.08
|Kosmas Gezos
|1
|0.08
|Christopher Cvetko
|1
|0.08
|Nicolas Wimmer
|1
|0.08
|Бонна Соломон
|1
|0.08
|Aaron Schwarz
|1
|0.08
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|3
|0.25
|Кронбергер Лука
|3
|0.25
|Диарра Мамаду
|1
|0.08
|Шульц Кофи
|1
|0.08
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.08
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.08
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Sinan Karweina
|3
|0
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Кронбергер Лука
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сваровски Тироль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
1
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сваровски Тироль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
11
1
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сваровски Тироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
14
Упущенные победы
17
2
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
5
45%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
3
23%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
6
33%
2
20%
61-75
3
17%
1
10%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
21%
4
16%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
0
0%
8
32%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0
Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
42
16
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
66
39
39
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Зальцбург
|Конате Карим
|6 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4