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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
1:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
18' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
1:0
45' Гол
Florian Jaritz
54' Желтая карточка
Sinan Karweina
61' Желтая карточка
Устюндаг Джем
78' Желтая карточка
Кронбергер Лука
90' Желтая карточка
Florian Jaritz
90'+5
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
2
Бонна
Соломон
24
Верницниг
Кристофер
20
Бенателли
Рико
81
Turgay
Gemicibasi
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
7
Florian
Jaritz
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
98
Огринец
Санди
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

Б
1:3
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
1.82

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 7 0.58
Andy Irving 3 0.25
Florian Jaritz 2 0.17
Верницниг Кристофер 1 0.08
Kosmas Gezos 1 0.08
Christopher Cvetko 1 0.08
Nicolas Wimmer 1 0.08
Бонна Соломон 1 0.08
Aaron Schwarz 1 0.08
Арвайлер Йонас 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 3 0.25
Кронбергер Лука 3 0.25
Диарра Мамаду 1 0.08
Шульц Кофи 1 0.08
Зульцбахер Лукас 1 0.08
Эртльталер Юлиус 1 0.08
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 3 0
Sinan Karweina 3 0
Turgay Gemicibasi 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 5 1
Кронбергер Лука 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Диарра Мамаду 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Felix Bacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сваровски Тироль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
1
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сваровски Тироль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

11
1
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сваровски Тироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
14

Упущенные победы

17
2

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
5
45%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
3
23%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
6
33%
2
20%
61-75
3
17%
1
10%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
21%
4
16%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
0
0%
8
32%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0
Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
4
2
1.5
1
6
3
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 12 8 2 2 27 - 8 26
3.
ЛАСК
 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Аустрия Клагенфурт
 12 5 6 1 19 - 13 21
5.
Хартберг
 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Рапид Вена
 11 3 5 3 22 - 12 14
7.
Вольфсбергер
 12 3 5 4 15 - 19 14
8.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
10.
Аустрия Вена
 11 3 3 5 12 - 13 12
11.
Сваровски Тироль
 12 1 2 9 10 - 25 5
12.
Аустрия Лустенау
 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
5.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
9.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Рапид Вена
 6 1 3 2 11 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
8.
Аустрия Вена
 6 2 0 4 6 - 8 6
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Зальцбург Конате Карим 6 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Sinan Karweina сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Florian Jaritz бьет в цель!
  • 18'
    Тафернер Маттойс получил желтую карточку от судьи
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