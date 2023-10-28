Тур: 12. Стадион: Ред Булл Арена.
0'
34' Желтая карточкаЙегер Лукас
1:0
44' ГолДедич Амар
2:0
46' ГолКьергаард Мауриц
50' Желтая карточкаFelix Strauss
3:0
59' ГолКонате Карим
85' Желтая карточкаГиндо Дауда
90' Желтая карточкаБидструп Мадс
90'+4
Ход матча
34'
44'
1:0
46'
2:0
50'
59'
3:0
85'
90'
70
Дедич
Амар
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Зальцбург
Альтах
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.1%
19.2%
7.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
35 матчей
68.6%
17.1%
14.3%
24 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.3%
37.1%
8.6%
19 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
37
Голов в среднем за матч
2.53
2.06
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.53
Среднее время на гол
77
170
Всего голов
64
46
Голов в среднем за матч
1.83
1.31
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
49
68
Бомбардиры внутри турнира
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|6
|0.5
|Шимич Роко
|4
|0.33
|Дедич Амар
|3
|0.25
|Койта Секу
|3 (1)
|0.25
|Форсон Аманква
|2
|0.17
|Глух Оскар
|2
|0.17
|Беду Самсон
|2
|0.17
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.08
|Павлович Страхинья
|1
|0.08
|Соле Умар
|1
|0.08
|Доргелес Нене
|1
|0.08
|Ратков Петар
|1
|0.08
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадингер Лукас
|2
|0.17
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.17
|Gustavo VI
|1
|0.08
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.08
|Нухиу Атдхи
|1
|0.08
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.08
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|1
|Конате Карим
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гиндо Дауда
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|4
|1
|Йегер Лукас
|5
|0
|Mike-Steven Baehre
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Фадингер Лукас
|3
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Зальцбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Зальцбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
17
3
Зальцбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
17
5
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
17
4
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
6%
2
50%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
27
8
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
7%
3
38%
1-15
4
15%
1
13%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
8
30%
30%
1
13%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
3
38%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
50%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Зальцбург 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1 Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2
Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0
Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1
Результаты матчей
Зальцбург
Альтах
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Зальцбург
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
16
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
102
210
48
111
210
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Зальцбург
|Конате Карим
|6 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4