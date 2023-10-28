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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Зальцбург
3:0
Конец матча
Альтах
0'
34' Желтая карточка
Йегер Лукас
1:0
44' Гол
Дедич Амар
2:0
46' Гол
Кьергаард Мауриц
50' Желтая карточка
Felix Strauss
3:0
59' Гол
Конате Карим
85' Желтая карточка
Гиндо Дауда
90' Желтая карточка
Бидструп Мадс
90'+4
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
17
Ульмер
Андреас
10
Сучич
Лука
18
Бидструп
Мадс
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
32
Шютценауэр
Тобиас
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
12
Лукачевич
Леонардо
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
28
Jan
Jurcec
Зальцбург
4-3-1-2
Альтах
3-4-3

История личных встреч

Зальцбург
Альтах

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.1%
19.2%
7.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

35 матчей

68.6%
17.1%
14.3%
24 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.3%
37.1%
8.6%
19 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Голы

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

2.53
2.06

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.53

Среднее время на гол

77
170

Всего голов

64
46

Голов в среднем за матч

1.83
1.31

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
68

Бомбардиры внутри турнира

Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 6 0.5
Шимич Роко 4 0.33
Дедич Амар 3 0.25
Койта Секу 3 (1) 0.25
Форсон Аманква 2 0.17
Глух Оскар 2 0.17
Беду Самсон 2 0.17
Кьергаард Мауриц 1 0.08
Павлович Страхинья 1 0.08
Соле Умар 1 0.08
Доргелес Нене 1 0.08
Ратков Петар 1 0.08
Гурна-Дуат Люка 0 0
Фернандо Педро 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.17
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.17
Gustavo VI 1 0.08
Гебауэр Кристиан 1 0.08
Нухиу Атдхи 1 0.08
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.08
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 1
Конате Карим 3 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Шлагер Александер 1 0
Койта Секу 1 0
Дедич Амар 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Гиндо Дауда 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Глух Оскар 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 4 1
Йегер Лукас 5 0
Mike-Steven Baehre 5 0
Нухиу Атдхи 3 1
Гугганиг Лукас 3 0
Фадингер Лукас 3 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Стоянович Деян 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Зальцбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Зальцбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

17
3
Зальцбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

17
5

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

17
4
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
6%
2
50%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

27
8
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
7%
3
38%
1-15
4
15%
1
13%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
8
30%
30%
1
13%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
3
38%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
50%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Зальцбург 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1 Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2
Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0
Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1

Результаты матчей

Зальцбург
Альтах

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Зальцбург
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
6
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
10
2
1.5
2
10
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 12 8 2 2 27 - 8 26
3.
ЛАСК
 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Аустрия Клагенфурт
 12 5 6 1 19 - 13 21
5.
Хартберг
 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Рапид Вена
 11 3 5 3 22 - 12 14
7.
Вольфсбергер
 12 3 5 4 15 - 19 14
8.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
10.
Аустрия Вена
 11 3 3 5 12 - 13 12
11.
Сваровски Тироль
 12 1 2 9 10 - 25 5
12.
Аустрия Лустенау
 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
5.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
9.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Рапид Вена
 6 1 3 2 11 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
8.
Аустрия Вена
 6 2 0 4 6 - 8 6
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Зальцбург Конате Карим 6 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
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    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зальцбург 3:0 Альтах онлайн

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