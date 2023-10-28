Тур: 12. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
2:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолМаранда Мануэль
23' Желтая карточкаMohamed Bamba
29' Желтая карточкаPaul Mensah
37' Желтая карточкаРидер Флориан
65' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
2:0
90' ГолPaul Mensah
90'+7
Ход матча
10'
23'
29'
37'
90'
2:0
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
97
Яшич
Адис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|3
|0.25
|Simon Pirkl
|2
|0.17
|Голлес Джулиан
|2
|0.17
|Paul Mensah
|2
|0.17
|Носс Конор
|1
|0.08
|Маранда Мануэль
|1
|0.08
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.08
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|5 (1)
|0.42
|Augustine Boakye
|2
|0.17
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.17
|Балло Тьерно
|2
|0.17
|Забитцер Томас
|1
|0.08
|Ридер Флориан
|1
|0.08
|Омич Эрвин
|1
|0.08
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|4
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Кох Тобиас
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Paul Mensah
|2
|0
|Митрович Данило
|2
|0
|Пашич Алем
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|4
|0
|Augustine Boakye
|2
|1
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Mohamed Bamba
|3
|0
|Манфред Шмид
|1
|1
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
5
5
Блау-Вайсс Линц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
5
38%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0
АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
57
210
210
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Зальцбург
|Конате Карим
|6 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4