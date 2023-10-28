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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
2:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
1:0
10' Гол
Маранда Мануэль
23' Желтая карточка
Mohamed Bamba
29' Желтая карточка
Paul Mensah
37' Желтая карточка
Ридер Флориан
65' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
2:0
90' Гол
Paul Mensah
90'+7
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
16
Ляйтгеб
Марио
23
Ридер
Флориан
97
Яшич
Адис
20
Augustine
Boakye
3
Шерцер
Йонатан
12
Mohamed
Bamba
10
Забитцер
Томас
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Вольфсбергер
3-4-2-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
2:1
К
1:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 3 0.25
Simon Pirkl 2 0.17
Голлес Джулиан 2 0.17
Paul Mensah 2 0.17
Носс Конор 1 0.08
Маранда Мануэль 1 0.08
Кох Тобиас 1 (1) 0.08
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 5 (1) 0.42
Augustine Boakye 2 0.17
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.17
Балло Тьерно 2 0.17
Забитцер Томас 1 0.08
Ридер Флориан 1 0.08
Омич Эрвин 1 0.08
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Верачниг Николас 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 4 0
Marco Krainz 3 0
Кох Тобиас 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Paul Mensah 2 0
Митрович Данило 2 0
Пашич Алем 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 4 0
Augustine Boakye 2 1
Баумгартнер Доминик 3 0
Mohamed Bamba 3 0
Манфред Шмид 1 1
Ляйтгеб Марио 2 0
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Ридер Флориан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

5
5
Блау-Вайсс Линц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
5
38%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0
АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 12 8 2 2 27 - 8 26
3.
ЛАСК
 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Аустрия Клагенфурт
 12 5 6 1 19 - 13 21
5.
Хартберг
 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Рапид Вена
 11 3 5 3 22 - 12 14
7.
Вольфсбергер
 12 3 5 4 15 - 19 14
8.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
9.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
10.
Аустрия Вена
 11 3 3 5 12 - 13 12
11.
Сваровски Тироль
 12 1 2 9 10 - 25 5
12.
Аустрия Лустенау
 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
5.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
9.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Рапид Вена
 6 1 3 2 11 - 9 6
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
8.
Аустрия Вена
 6 2 0 4 6 - 8 6
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Зальцбург Конате Карим 6 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Ридер Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Paul Mensah получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Mohamed Bamba получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Голлес Джулиан сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Маранда Мануэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 2:0 Вольфсбергер онлайн

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