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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ружомберок
0:2
Второй тайм: 61'
Жилина
0'
0:1
31' Гол
Ямбор Тимотей
0:2
55' Гол
Дурис Давид
61' Желтая карточка
Мудры Тимотей

Ход матча

31'
0:1
Ямбор Тимотей
46'
Селески Александер
Мрва Марио
 
55'
0:2
Дурис Давид
57'
Viktor Uradnik
Тучны Адам
 
58'
Хобот Марьян
Шефчик Самуэль
 
61'
Мудры Тимотей
 
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Ружомберок
Ничья
Жилина
9.50
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Все Коэффициенты
34
Фрюхвальд
Томаш
5
Мрва
Марио
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
4
Лютеран
Оливер
30
Хриен
Мартин
24
Жигмунд
Марек
6
Мудры
Тимотей
10
Шефчик
Самуэль
14
Гладик
Ян
17
Тучны
Адам
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
27
Яворчек
Доминик
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
8
Antoin
Essomba
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
Ружомберок
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Жилина

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
47.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

33 матча

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 23 победы

52 матча

25%
17.3%
57.7%
13 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
8 побед 24 ничьи 20 побед

Второй тайм

25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы

История матчей

С
3:1
SLE
3:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Среднее время на гол

68
101

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

2.15
1.35

Среднее время на гол

41
66

Всего голов

90
58

Голов в среднем за матч

1.73
1.12

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
29
Больше 56%
Меньше 44%
23
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.25
Домонкос Кристоф 3 0.25
Шефчик Самуэль 2 0.17
Хриен Мартин 1 0.08
Лавринчик Самуэль 1 0.08
Бобчек Томаш 1 0.08
Тучны Адам 1 0.08
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 8 0.67
Henry Addo 5 0.42
Зауэр Марио 3 0.25
Илько Патрик 2 0.17
Ямбор Тимотей 2 (1) 0.17
Antoin Essomba 2 0.17
Руснак Матуш 1 0.08
Копас Адам 1 0.08
Капралик Адриан 1 0.08
Немчик Томаш 1 0.08
Стойчевски Андрей 1 0.08
Лейтнер Патрик 1 0.08
Xavier Adang 1 0.08
Eric Bille 1 0.08
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Gidi 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрва Марио 2 1
Жигмунд Марек 3 0
Лавринчик Самуэль 3 0
Хриен Мартин 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Яворчек Доминик 3 0
Руснак Матуш 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Жилина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Ружомберок
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

3
21
Ружомберок
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Жилина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
22
0 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
5
23%
61-75
1
20%
7
32%
76-90

Пропущено

15
13
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Забито

12
28
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
17%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
5
42%
1
4%
46-60
3
25%
7
25%
61-75
1
8%
8
29%
76-90

Пропущено

19
18
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
1
5%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3
Жилина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3
Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1

Результаты матчей

Ружомберок
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
3 раза 27%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2:0 12 8 1 3 30 - 18 25
2.
Слован Братислава
 10 7 2 1 19 - 10 23
3.
Тренчин
 11 7 2 2 19 - 12 23
4.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
5.
ДАК
 12 6 2 4 19 - 16 20
6.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
7.
Спартак Трнава
 11 5 3 3 17 - 13 18
8.
Скалица
 1:0 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 0:2 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 11 0 4 7 9 - 23 4
12.
Злате Моравце
 0:1 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Жилина
 2:0 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
5.
Ружомберок
 0:2 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
7.
Скалица
 1:0 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 0:1 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Жилина
 2:0 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
6.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 1:0 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
10.
Михаловце
 5 0 2 3 4 - 8 2
11.
Ружомберок
 0:2 5 0 2 3 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 0:1 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Ружомберок
Ничья
Жилина
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Ружомберок
Жилина
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