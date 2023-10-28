Тур: 12. Стадион: Ружомберок.
0:2
Конец матча
0'
0:1
30' ГолЯмбор Тимотей
0:2
55' ГолДурис Давид
60' Желтая карточкаЖигмунд Марек
72' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
90'+3
Ход матча
30'
0:1
55'
0:2
60'
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
17
Тучны
Адам
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лука ЯкубЗащитник
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Eric Bille
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Ружомберок
Жилина
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
63.2%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
47.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
33 матча
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 23 победы
52 матча
25%
17.3%
57.7%
13 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
8 побед 24 ничьи 20 побед
Второй тайм
25%
30.8%
44.2%
13 побед 16 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
101
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
2.15
1.35
Среднее время на гол
41
66
Всего голов
90
58
Голов в среднем за матч
1.73
1.12
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
29
Больше 56%
Меньше 44%
23
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.25
|Домонкос Кристоф
|3
|0.25
|Шефчик Самуэль
|2
|0.17
|Хриен Мартин
|1
|0.08
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.08
|Бобчек Томаш
|1
|0.08
|Тучны Адам
|1
|0.08
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|8
|0.67
|Henry Addo
|5
|0.42
|Зауэр Марио
|3
|0.25
|Илько Патрик
|2
|0.17
|Ямбор Тимотей
|2 (1)
|0.17
|Antoin Essomba
|2
|0.17
|Руснак Матуш
|1
|0.08
|Копас Адам
|1
|0.08
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|Немчик Томаш
|1
|0.08
|Стойчевски Андрей
|1
|0.08
|Лейтнер Патрик
|1
|0.08
|Xavier Adang
|1
|0.08
|Eric Bille
|1
|0.08
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|4
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Хриен Мартин
|2
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Жилина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Ружомберок
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Жилина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
3
21
Ружомберок
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Жилина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
5
22
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
22
0 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
5
23%
61-75
1
20%
7
32%
76-90
Пропущено
15
13
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Забито
12
30
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
17%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
5
42%
2
7%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
1
8%
8
27%
76-90
Пропущено
21
18
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
3
17%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
1
5%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3
Жилина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3
Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1
Результаты матчей
Ружомберок
Жилина
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
84
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5