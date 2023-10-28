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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Цюрих
1:1
Второй тайм: 63'
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
24' Гол
Гарби Исмаэль
28' Желтая карточка
Африйе Дэниел
40' Желтая карточка
Sahmkou Camara
1:1
44' Пенальти
Окита Жонатан

Ход матча

24'
0:1
Гарби Исмаэль
(Махмуд Элиес)
28'
Африйе Дэниел
 
31'
Валльнер Сильван
Дапрела Фабио
 
40'
 
Sahmkou Camara
44'
Окита Жонатан
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Стад Лозанна-Уши
2.00
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3.00
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5.46
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Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
27
Консейсау
Родригу
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
18
Африйе
Дэниел
1
Dany
Bornand
49
Sahmkou
Camara
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
21
Обексер
Линус
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
31
Florian
Danho
Цюрих
3-4-2-1
Стад Лозанна-Уши
4-1-4-1

История личных встреч

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3
К
1:4

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
3.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
25

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 (2) 0.5
Маркезано Антонио 5 0.42
Ронер Фабиан 2 0.17
Африйе Дэниел 2 0.17
Катич Никола 2 0.17
Мэтью Ифиний 1 0.08
Боранияшевич Никола 1 0.08
Камбери Линдрит 1 0.08
Красничи Бледиан 1 0.08
Око-Флекс Армостронг 1 0.08
Герреро Адрия 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Конде Шейк 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.27
Махмуд Элиес 2 0.18
Florian Danho 2 0.18
Mergim Qarri 1 0.09
Гарби Исмаэль 1 0.09
Lucas Pos 1 0.09
Sahmkou Camara 1 0.09
Кадима Райан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 4 0
Конде Шейк 3 0
Катич Никола 2 0
Окита Жонатан 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Бо Энриксен 1 0
Герреро Адрия 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 5 0
Махмуд Элиес 2 1
Акичи Огу 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Lucas Pos 2 0
Mergim Qarri 2 0
Florian Danho 2 0
Байар Ромен 1 0
Айдини Альбан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
5
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Стад Лозанна-Уши
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Забито

22
10
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
3
30%
61-75
6
27%
5
50%
76-90

Пропущено

9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
5
56%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2

Результаты матчей

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
1
3
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
8
3
1.5
3
7
4
7
2.5
1
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 12 6 6 0 23 - 10 24
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Люцерн
 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
6.
Винтертур
 12 4 4 4 24 - 25 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Лугано
 10 5 0 5 19 - 17 15
9.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 11 2 4 5 12 - 20 10
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 1:1 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 1:1 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Судья начинает матч
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Цюрих
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