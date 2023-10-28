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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Цюрих
1:1
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
24' Гол
Гарби Исмаэль
28' Желтая карточка
Африйе Дэниел
40' Желтая карточка
Sahmkou Camara
1:1
44' Пенальти
Окита Жонатан
80' Желтая карточка
Lucas Pos
89' Желтая карточка
Катич Никола
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Гарби Исмаэль
(Махмуд Элиес)
28'
Африйе Дэниел
 
31'
Валльнер Сильван
Дапрела Фабио
 
40'
 
Sahmkou Camara
44'
Окита Жонатан
1:1
67'
 
Giovani Bamba
Mergim Qarri
67'
 
Эссиам Эммануэль
Гарби Исмаэль
72'
Герреро Адрия
Африйе Дэниел
 
72'
Красничи Бледиан
Мэтью Ифиний
 
77'
 
Liridon Mulaj
Махмуд Элиес
80'
 
Lucas Pos
82'
Ронер Фабиан
Окита Жонатан
 
82'
Сантини Иван
Маркезано Антонио
 
87'
 
Байар Ромен
Акичи Огу
89'
Катич Никола
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 368 Количество передач 301
  • 55 Владение мячом, % 45
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
27
Консейсау
Родригу
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
18
Африйе
Дэниел
1
Dany
Bornand
49
Sahmkou
Camara
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
31
Florian
Danho
Цюрих
3-4-2-1
Стад Лозанна-Уши
4-1-4-1

История личных встреч

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3
К
1:4

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
3.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
25

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 (2) 0.5
Маркезано Антонио 5 0.42
Ронер Фабиан 2 0.17
Африйе Дэниел 2 0.17
Катич Никола 2 0.17
Мэтью Ифиний 1 0.08
Боранияшевич Никола 1 0.08
Камбери Линдрит 1 0.08
Красничи Бледиан 1 0.08
Око-Флекс Армостронг 1 0.08
Герреро Адрия 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Конде Шейк 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.27
Махмуд Элиес 2 0.18
Florian Danho 2 0.18
Mergim Qarri 1 0.09
Гарби Исмаэль 1 0.09
Lucas Pos 1 0.09
Sahmkou Camara 1 0.09
Кадима Райан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 4 0
Катич Никола 3 0
Конде Шейк 3 0
Окита Жонатан 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Бо Энриксен 1 0
Герреро Адрия 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 5 0
Махмуд Элиес 2 1
Акичи Огу 3 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Mergim Qarri 2 0
Florian Danho 2 0
Байар Ромен 1 0
Айдини Альбан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
5
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Стад Лозанна-Уши
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Забито

23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
6
26%
5
45%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
5
50%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2

Результаты матчей

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
3
8
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 6 6 0 23 - 10 24
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Люцерн
 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
6.
Винтертур
 12 4 4 4 24 - 25 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Лугано
 10 5 0 5 19 - 17 15
9.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
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