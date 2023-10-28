Тур: 12. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолГарби Исмаэль
28' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
40' Желтая карточкаSahmkou Camara
1:1
44' ПенальтиОкита Жонатан
80' Желтая карточкаLucas Pos
89' Желтая карточкаКатич Никола
90'+5
Ход матча
24'
0:1
28'
40'
44'
1:1
80'
87'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
368 Количество передач 301
-
55 Владение мячом, % 45
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Кадима
Райан
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Цюрих
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
3.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
25
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6 (2)
|0.5
|Маркезано Антонио
|5
|0.42
|Ронер Фабиан
|2
|0.17
|Африйе Дэниел
|2
|0.17
|Катич Никола
|2
|0.17
|Мэтью Ифиний
|1
|0.08
|Боранияшевич Никола
|1
|0.08
|Камбери Линдрит
|1
|0.08
|Красничи Бледиан
|1
|0.08
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.08
|Герреро Адрия
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.27
|Махмуд Элиес
|2
|0.18
|Florian Danho
|2
|0.18
|Mergim Qarri
|1
|0.09
|Гарби Исмаэль
|1
|0.09
|Lucas Pos
|1
|0.09
|Sahmkou Camara
|1
|0.09
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Катич Никола
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|5
|0
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Акичи Огу
|3
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Mergim Qarri
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
10
5
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Стад Лозанна-Уши
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
3
50%
4
33%
76-90
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
6
26%
5
45%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
5
50%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2
Результаты матчей
Цюрих
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
84
38
48
110
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|5 (1)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5