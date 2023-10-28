Тур: 12. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
0:1
8' ГолЛтайеф Сайфалла
1:1
13' ГолEvans Maurin
31' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
31' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
40' Желтая карточкаСеспедес Борис
49' Желтая карточкаBreston Malula
Ход матча
8'
0:1
13'
1:1
31'
31'
40'
49'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
70
Evans
Maurin
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
40
Араз
Муса
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Evans MaurinПолузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Ивердон
Винтертур
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
8
19
Голов в среднем за матч
1.33
2.71
Среднее время на гол
67
33
Всего голов
16
25
Голов в среднем за матч
1.23
1.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
46
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|4
|0.33
|Evans Maurin
|3
|0.25
|Махиус Аймен
|3
|0.25
|Лунгой Кристофер
|2
|0.17
|Оморуйи Кевин
|2
|0.17
|Lizeiro
|1
|0.08
|Сеспедес Борис
|1
|0.08
|Клепач Михаель
|1
|0.08
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.42
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0.42
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.33
|Samuel Ballet
|3
|0.25
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.17
|Randy Schneider
|1
|0.08
|Adrian Gantenbein
|1
|0.08
|Стильхарт Базиль
|1
|0.08
|Буркарт Нишан
|1
|0.08
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Лунгой Кристофер
|4
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Сотье Антони
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Ташар Варол
|2
|0
|Лусиф Хайтем
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Samuel Ballet
|4
|0
|Янкевиц Александр
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Туркес Алдин
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
7
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
8
Ивердон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
3
38%
8
44%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
4
33%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
6
27%
31-45
5
29%
29%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
0
0%
4
16%
1-15
6
30%
1
4%
16-30
4
20%
4
16%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
5
25%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1
Винтертур
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2
Результаты матчей
Ивердон
Винтертур
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
5:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
5:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
7 раз 64%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
47
92
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|3:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|6.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|24 - 25
|16
|7.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|8.
|10
|5
|0
|5
|19 - 17
|15
|9.
|1:3
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
|12.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|1:3
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|9.
|1:3
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|3:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|5 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5