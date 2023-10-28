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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ивердон
1:1
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
8' Гол
Лтайеф Сайфалла
1:1
12' Гол
Evans Maurin
31' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
31' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
40' Желтая карточка
Сеспедес Борис
49' Желтая карточка
Breston Malula
69' Вторая желтая карточка
Лунгой Кристофер
1:1
80' Не забитый пенальти
Буэсс Роман
85' Желтая карточка
Randy Schneider
90'+4

Ход матча

6'
 
Стильхарт Базиль
Араз Муса
8'
0:1
Лтайеф Сайфалла
(Дзуффи Лука)
12'
Evans Maurin
(Ташар Варол)
1:1
31'
Лунгой Кристофер
 
31'
 
Лтайеф Сайфалла
39'
Оморуйи Кевин
Махиус Аймен
 
40'
Сеспедес Борис
 
46'
 
Samuel Ballet
Ди Джусто Маттео
49'
Breston Malula
 
69'
Лунгой Кристофер
 
77'
Лусиф Хайтем
Evans Maurin
 
77'
Родригес Мауро
Lizeiro
 
77'
 
Буэсс Роман
Туркес Алдин
77'
 
Буркарт Нишан
Лтайеф Сайфалла
80'
1:1
Буэсс Роман
83'
Азеведо Рикардо
Ташар Варол
 
83'
Дель Фабро Дарио
Breston Malula
 
85'
 
Randy Schneider
88'
 
Samir Ramizi
Randy Schneider

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 347 Количество передач 350
  • 49 Владение мячом, % 51
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
71
Breston
Malula
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
70
Evans
Maurin
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
40
Араз
Муса
77
Дзуффи
Лука
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
Ивердон
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Винтертур

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:0
К
1:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

1.33
2.71

Среднее время на гол

67
33

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1.23
1.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
46

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.33
Evans Maurin 3 0.25
Махиус Аймен 3 0.25
Лунгой Кристофер 2 0.17
Оморуйи Кевин 2 0.17
Lizeiro 1 0.08
Сеспедес Борис 1 0.08
Клепач Михаель 1 0.08
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 5 0.42
Лтайеф Сайфалла 5 0.42
Туркес Алдин 4 (1) 0.33
Samuel Ballet 3 0.25
Буэсс Роман 2 (1) 0.17
Randy Schneider 1 0.08
Adrian Gantenbein 1 0.08
Стильхарт Базиль 1 0.08
Буркарт Нишан 1 0.08
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 3 0
Сотье Антони 2 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Ташар Варол 2 0
Лусиф Хайтем 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 4 0
Янкевиц Александр 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Стильхарт Базиль 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Туркес Алдин 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
8
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
8
Ивердон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
27%
3
23%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
11%
4
21%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
3
33%
8
42%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
4
33%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
22%
3
13%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
28%
7
30%
76-90

Пропущено

21
26
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
5%
5
19%
1-15
6
29%
1
4%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
5
24%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1
Винтертур
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2
Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2

Результаты матчей

Ивердон
Винтертур

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
5:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
9
3
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 12 6 6 0 23 - 10 24
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Люцерн
 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
6.
Винтертур
 12 4 4 4 24 - 25 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Лугано
 10 5 0 5 19 - 17 15
9.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 11 2 4 5 12 - 20 10
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 1:1 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 1:1 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
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