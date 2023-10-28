Тур: 12. Стадион: MOL Arena.
0'
10' Желтая карточкаМарьянович Саша
19' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
1:0
25' ГолАндзуана Иоан
1:1
30' ГолMatus Marcin
2:1
48' ГолАндзуана Иоан
90' Желтая карточкаРисванис Спирос
90' Желтая карточкаПопович Александар
90' Желтая карточкаПинту Алекс
90'+9
Ход матча
10'
25'
1:0
30'
1:1
48'
2:1
90'
90'
78
Пинту
Алекс
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
12
Franck
Bahi
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Мендеш ПапуПолузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
ДАК
Михаловце
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
22 матча
68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.42
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
46
86
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|3
|0.25
|Гаврич Желько
|3
|0.25
|Труса Матей
|2
|0.17
|Чермак Алеш
|2
|0.17
|Крстович Никола
|2
|0.17
|Fernand Goure
|1
|0.08
|Качер Мирослав
|1
|0.08
|Ammar Ramadan
|1
|0.08
|Mark Csinger
|1
|0.08
|Веселовски Доминик
|1
|0.08
|Грушковски Конрад
|1
|0.08
|Zoran Zahradnik
|1
|0.08
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.36
|Issa Adekunle
|2
|0.18
|Ван Кессел Гино
|1
|0.09
|Марьянович Саша
|1
|0.09
|Daniel Pavuk
|1
|0.09
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Mark Csinger
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Polydefkis Volanakis
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Ван Кессел Гино
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Михаловце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
4
1
ДАК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Михаловце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
2
11%
1
10%
76-90
Пропущено
16
22
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
4
18%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
4
25%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1
Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0
МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0
Результаты матчей
ДАК
Михаловце
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ДАК
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
57
29
39
110
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|8
|1
|3
|30 - 18
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|31 - 17
|23
|5.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|8.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|12 - 21
|13
|10.
|11
|2
|1
|8
|10 - 25
|7
|11.
|11
|0
|4
|7
|9 - 23
|4
|12.
|0:1
|12
|0
|3
|9
|7 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|22 - 13
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|5.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|11.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|11.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|12.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5