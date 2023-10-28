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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
ДАК
2:1
Конец матча
Михаловце
0'
10' Желтая карточка
Марьянович Саша
19' Желтая карточка
Polydefkis Volanakis
1:0
25' Гол
Андзуана Иоан
1:1
30' Гол
Matus Marcin
2:1
48' Гол
Андзуана Иоан
90' Желтая карточка
Рисванис Спирос
90' Желтая карточка
Попович Александар
90' Желтая карточка
Пинту Алекс
90'+9
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
24
Герц
Кристиан
23
Ружински
Матуш
18
Ержабек
Михал
15
Марьянович
Саша
5
Polydefkis
Volanakis
21
Магда
Даниэль
12
Franck
Bahi
51
Stanislav
Danko
91
Карасюк
Роман
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
11
Issa
Adekunle
ДАК
4-3-3
Михаловце
5-3-2

История личных встреч

ДАК
Михаловце

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

22 матча

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
2:1
С
2:4
С
5:0
С
5:0
С
1:1
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:3

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.42
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
86

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 3 0.25
Гаврич Желько 3 0.25
Труса Матей 2 0.17
Чермак Алеш 2 0.17
Крстович Никола 2 0.17
Fernand Goure 1 0.08
Качер Мирослав 1 0.08
Ammar Ramadan 1 0.08
Mark Csinger 1 0.08
Веселовски Доминик 1 0.08
Грушковски Конрад 1 0.08
Zoran Zahradnik 1 0.08
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 4 (1) 0.36
Issa Adekunle 2 0.18
Ван Кессел Гино 1 0.09
Марьянович Саша 1 0.09
Daniel Pavuk 1 0.09
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Mark Csinger 2 0
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Димун Милан 1 0
Герц Кристиан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Polydefkis Volanakis 2 0
Беднар Мартин 1 0
Matus Marcin 1 0
Ван Кессел Гино 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0

Результаты матчей

ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
4
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Михаловце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

4
1
ДАК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Михаловце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
3
16%
3
30%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
2
11%
1
10%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
4
18%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
4
25%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1
Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0
МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0

Результаты матчей

ДАК
Михаловце

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ДАК
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
7
1.5
2
9
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2:0 12 8 1 3 30 - 18 25
2.
Слован Братислава
 10 7 2 1 19 - 10 23
3.
Тренчин
 11 7 2 2 19 - 12 23
4.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
5.
ДАК
 12 6 2 4 19 - 16 20
6.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
7.
Спартак Трнава
 11 5 3 3 17 - 13 18
8.
Скалица
 1:0 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 0:2 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 11 0 4 7 9 - 23 4
12.
Злате Моравце
 0:1 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Жилина
 2:0 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
5.
Ружомберок
 0:2 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
7.
Скалица
 1:0 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 0:1 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Жилина
 2:0 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
6.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 1:0 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
10.
Михаловце
 5 0 2 3 4 - 8 2
11.
Ружомберок
 0:2 5 0 2 3 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 0:1 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Issa Adekunle сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Андзуана Иоан бьет в цель!
    • 19'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Polydefkis Volanakis получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Марьянович Саша получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 2:1 Михаловце онлайн

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