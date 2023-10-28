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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Злате Моравце
0:1
Второй тайм: 62'
Скалица
0'
38' Желтая карточка
Суля Самуэл
0:1
52' Гол
Гаша Роман

Ход матча

38'
Суля Самуэл
 
46'
Калу Нсумох
Слука Бранислав
 
52'
0:1
Гаша Роман
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Скалица
2.95
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Все Коэффициенты
34
Кноблох
Милан
22
Суля
Самуэл
2
Майдан
Владимир
3
Тумма
Гергей
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
16
Мондек
Кароль
9
Patrik
Mijic
17
Слука
Бранислав
45
Балай
Филип
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
Злате Моравце
4-2-3-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Злате Моравце
Скалица

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
К
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.33
Черепаки Роман 1 (1) 0.08
Гоно Мирослав 1 0.08
Наги Рихард 1 0.08
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.17
Daniel Smekal 2 0.17
Матеёв Роберт 2 0.17
Подгорин Оливер 2 0.17
Яо Янн Майкл 1 0.08
Denis Baumgartner 1 0.08
Власко Ян 1 (1) 0.08
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балай Филип 3 0
Бренкус Адам 3 0
Дуга Денис 2 0
Наги Рихард 2 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Чонка Матуш 1 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Суля Самуэл 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Власко Ян 2 1
Ondrej Rudzan 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Michael Ranko 2 0
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Mario Holly 2 0
Martin Masik 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Юнас Мартин 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
5
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Скалица
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
3
43%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
20%
3
21%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3
Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0
Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3
Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3

Результаты матчей

Злате Моравце
Скалица

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2:0 12 8 1 3 30 - 18 25
2.
Слован Братислава
 10 7 2 1 19 - 10 23
3.
Тренчин
 11 7 2 2 19 - 12 23
4.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
5.
ДАК
 12 6 2 4 19 - 16 20
6.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
7.
Спартак Трнава
 11 5 3 3 17 - 13 18
8.
Скалица
 1:0 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 0:2 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 11 0 4 7 9 - 23 4
12.
Злате Моравце
 0:1 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Жилина
 2:0 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
5.
Ружомберок
 0:2 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
7.
Скалица
 1:0 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 0:1 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Жилина
 2:0 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
6.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 1:0 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
10.
Михаловце
 5 0 2 3 4 - 8 2
11.
Ружомберок
 0:2 5 0 2 3 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 0:1 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Г О О О О Л - Гаша Роман бьет в цель!
  • 46'
    Слука Бранислав уходит с поля. Калу Нсумох выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Суля Самуэл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Скалица
2.95
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