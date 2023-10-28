Тур: 12. Стадион: Вион.
0:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
38'
52'
0:1
22
Суля
Самуэл
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
45
Балай
Филип
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
-
11 Jakub Svec
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
22 Mario Holly
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Злате Моравце
Скалица
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.33
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.08
|Гоно Мирослав
|1
|0.08
|Наги Рихард
|1
|0.08
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.17
|Daniel Smekal
|2
|0.17
|Матеёв Роберт
|2
|0.17
|Подгорин Оливер
|2
|0.17
|Яо Янн Майкл
|1
|0.08
|Denis Baumgartner
|1
|0.08
|Власко Ян
|1 (1)
|0.08
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балай Филип
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Суля Самуэл
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Власко Ян
|2
|1
|Ondrej Rudzan
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Michael Ranko
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Martin Masik
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Злате Моравце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
5
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Скалица
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
3
43%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
20%
3
21%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3
Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0
Скалица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3
Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3
Результаты матчей
Злате Моравце
Скалица
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
29
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|8
|1
|3
|30 - 18
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|31 - 17
|23
|5.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|8.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|0:2
|12
|3
|4
|5
|12 - 21
|13
|10.
|11
|2
|1
|8
|10 - 25
|7
|11.
|11
|0
|4
|7
|9 - 23
|4
|12.
|0:1
|12
|0
|3
|9
|7 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|22 - 13
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|5.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|11.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|11.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|12.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5