Тур: 12. Стадион: АФГ Арена.
3:1
Второй тайм: 61'
0'
1:0
1' ГолАколо Чадрак
1:1
11' ГолНденге Тсии-Виллиам
22' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
2:1
35' ГолЖеббель Виллем
3:1
40' ГолДзанотти Маттиа
Ход матча
1'
1:0
11'
35'
40'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
51 матч
35.3%
19.6%
45.1%
18 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.6%
41.2%
37.2%
11 побед 21 ничья 19 побед
Второй тайм
31.4%
33.3%
35.3%
16 побед 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.81
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
80
68
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Тотал матчей
2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.25
|Фалльци Альберт
|3
|0.25
|Жеббель Виллем
|3
|0.25
|Стеванович Михайло
|2
|0.17
|Christian Witzig
|1
|0.08
|Кинтилья Хорди
|1
|0.08
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.08
|Nikolaj Moeller
|1
|0.08
|Аколо Чадрак
|1
|0.08
|Гёртлер Лукас
|1
|0.08
|Фазлии Бетим
|1
|0.08
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|4
|0.33
|Giotto Morandi
|2
|0.17
|Мабил Авер
|2
|0.17
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|Бабунски Дориан
|1
|0.08
|Феррейра Филипе
|1
|0.08
|Дадашов Ренат
|1
|0.08
|Брэдли Финк
|1
|0.08
|Абраши Амир
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|4
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Шуберт Фабиан
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Санкт-Галлен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
6
Санкт-Галлен
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Грасcхоппер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
9%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
15
13
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
40%
3
23%
61-75
6
40%
2
15%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
29%
29%
61-75
2
17%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
4 раза 80%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
5 раз 45%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
38
110
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|3:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|6.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|24 - 25
|16
|7.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|8.
|10
|5
|0
|5
|19 - 17
|15
|9.
|1:3
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
|12.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|1:3
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|9.
|1:3
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|3:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|5 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5