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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Санкт-Галлен
3:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
1' Гол
Аколо Чадрак
1:1
11' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
22' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
2:1
35' Гол
Жеббель Виллем
3:1
40' Гол
Дзанотти Маттиа
84' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
90' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
36
Окороджи
Чима
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
37
Christian
Witzig
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
29
Куттин
Мануэль
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
14
Матам
Тео
Ндика
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
Санкт-Галлен
4-4-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

51 матч

35.3%
19.6%
45.1%
18 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.6%
41.2%
37.2%
11 побед 21 ничья 19 побед

Второй тайм

31.4%
33.3%
35.3%
16 побед 17 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.81
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

80
68

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.25
Фалльци Альберт 3 0.25
Жеббель Виллем 3 0.25
Стеванович Михайло 2 0.17
Christian Witzig 1 0.08
Кинтилья Хорди 1 0.08
Дзанотти Маттиа 1 0.08
Nikolaj Moeller 1 0.08
Аколо Чадрак 1 0.08
Гёртлер Лукас 1 0.08
Фазлии Бетим 1 0.08
Фон Моос Юлиан 0 0
Карлен Грегори 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 4 0.33
Giotto Morandi 2 0.17
Мабил Авер 2 0.17
Корбяну Теодор 1 (1) 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Бабунски Дориан 1 0.08
Феррейра Филипе 1 0.08
Дадашов Ренат 1 0.08
Брэдли Финк 1 0.08
Абраши Амир 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 4 1
Кинтилья Хорди 4 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фалльци Альберт 3 0
Christian Witzig 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Станич Йозо 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Абелс Дирк 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Мабил Авер 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
4
Санкт-Галлен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
6
Санкт-Галлен
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Грасcхоппер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
14%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
36%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Точный счет

2:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 12 6 6 0 23 - 10 24
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Люцерн
 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
6.
Винтертур
 12 4 4 4 24 - 25 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Лугано
 10 5 0 5 19 - 17 15
9.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 11 2 4 5 12 - 20 10
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 1:1 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 1:1 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Карлен Грегори сделал результативную передачу.
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