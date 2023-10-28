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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Херенвен
2:0
Первый тайм: 33'
Хераклес
0'
1:0
10' Гол
Сахрауи Осам
15' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
2:0
21' Гол
Брауэрс Люк

Ход матча

10'
Сахрауи Осам
1:0
15'
 
Бакбоорд Навайо
21'
Брауэрс Люк
(Ольссон Симон)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Херенвен
Ничья
Хераклес
1.70
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Все Коэффициенты
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
28
Брауэрс
Люк
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
17
Брюнс
Томас
39
Вехмейер
Лассе
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
8
Энгельс
Марио
Херенвен
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Хераклес

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

30 матчей

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:1
Э
6:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.94

Среднее время на гол

63
46

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

52
55

Голов в среднем за матч

1.73
1.83

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
49

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.4
Бохневич Павел 2 0.2
Ольссон Симон 1 0.1
Николаеску Йон 1 0.1
Волемарк Патрик 1 0.1
Карлсбакк Даниэль 1 0.1
Уэбстер Чарли 1 0.1
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.4
Энгельс Марио 2 0.2
Уахим Анас 2 0.2
Хоогма Джастин 1 0.1
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.1
Нанкиши Абденего 1 0.1
Лимбомбе Брайан 1 0.1
Зонненберг Свен 1 0.1
Санкох Мохамед 1 0.1
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 1
Кёлерт Матс 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 4 0
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Уахим Анас 2 0
Бакбоорд Навайо 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0

Результаты матчей

Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Херенвен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хераклес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

2
9
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хераклес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
5
45%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
20%
5
33%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
10%
4
22%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
2
10%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3
Хераклес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0

Результаты матчей

Херенвен
Хераклес

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 15 14
6.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Хераклес
 0:2 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 2:0 Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
11.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Утрехт
 Заявка 9 2 0 7 8 - 20 6
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 0:2 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Херенвен
 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
11.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
13.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 2:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Хераклес
 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Весь список
  • 30'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Контроль мяча: Херенвен: 57%, Хераклес: 43%.
  • 30'
    Сахрауи Осам возвращается на поле.
  • 30'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сахрауи Осам получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 28'
    Сахрауи Осам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Хераклес
    1.70
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