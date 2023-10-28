Тур: 10. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Ход матча
10'
1:0
15'
21'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Брауэрс
Люк
33
Хайе
Том
20
Сахрауи
Осам
12
Роскен
Рубен
17
Брюнс
Томас
10
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Хераклес
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
30 матчей
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
31
Голов в среднем за матч
1.43
1.94
Среднее время на гол
63
46
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
52
55
Голов в среднем за матч
1.73
1.83
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
49
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.4
|Бохневич Павел
|2
|0.2
|Ольссон Симон
|1
|0.1
|Николаеску Йон
|1
|0.1
|Волемарк Патрик
|1
|0.1
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.1
|Уэбстер Чарли
|1
|0.1
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.4
|Энгельс Марио
|2
|0.2
|Уахим Анас
|2
|0.2
|Хоогма Джастин
|1
|0.1
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.1
|Нанкиши Абденего
|1
|0.1
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.1
|Зонненберг Свен
|1
|0.1
|Санкох Мохамед
|1
|0.1
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|1
|1
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|4
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Бакбоорд Навайо
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Херенвен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хераклес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
2
9
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хераклес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
5
45%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
20%
5
33%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
10%
4
22%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3
Хераклес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0
Результаты матчей
Херенвен
Хераклес
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
54
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|8.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|2:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|2:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2