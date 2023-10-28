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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 21700 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Херенвен
3:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
10' Гол
Сахрауи Осам
15' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
2:0
21' Гол
Брауэрс Люк
40' Желтая карточка
Брауэрс Люк
3:0
72' Гол
Брауэрс Люк
79' Желтая карточка
Бультман Стив
79' Желтая карточка
Кёлерт Матс
90'+5

Ход матча

10'
Сахрауи Осам
1:0
15'
 
Бакбоорд Навайо
21'
Брауэрс Люк
(Ольссон Симон)
2:0
34'
Тахири Анас
Сахрауи Осам
 
40'
Брауэрс Люк
 
53'
 
Лимбомбе Брайан
Ханссон Эмиль
60'
 
Санкох Мохамед
Уахим Анас
60'
 
Нанкиши Абденего
Вехмейер Лассе
60'
 
Вейинович Марко
Бакбоорд Навайо
69'
Али Хусейн
Брауде Оливер
 
69'
Карлсбакк Даниэль
Ван Амерсфоорт Пелле
 
72'
Брауэрс Люк
(Кёлерт Матс)
3:0
74'
 
Шеперман Сэм
Брюнс Томас
77'
Ван Эе Эспен
Брауэрс Люк
 
77'
Уэбстер Чарли
Волемарк Патрик
 
79'
 
Бультман Стив
79'
Кёлерт Матс
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 411 Количество передач 443
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
28
Брауэрс
Люк
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
17
Брюнс
Томас
39
Вехмейер
Лассе
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
8
Энгельс
Марио
Херенвен
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Хераклес

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

30 матчей

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:1
Э
6:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.94

Среднее время на гол

63
46

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

52
55

Голов в среднем за матч

1.73
1.83

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
49

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.4
Бохневич Павел 2 0.2
Брауэрс Люк 2 0.2
Ольссон Симон 1 0.1
Николаеску Йон 1 0.1
Волемарк Патрик 1 0.1
Карлсбакк Даниэль 1 0.1
Уэбстер Чарли 1 0.1
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.4
Энгельс Марио 2 0.2
Уахим Анас 2 0.2
Хоогма Джастин 1 0.1
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.1
Нанкиши Абденего 1 0.1
Лимбомбе Брайан 1 0.1
Зонненберг Свен 1 0.1
Санкох Мохамед 1 0.1
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 3 0
Хайе Том 1 1
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 4 0
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Уахим Анас 2 0
Бакбоорд Навайо 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Херенвен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хераклес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

2
9
Херенвен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Хераклес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
5
45%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
3
23%
5
33%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
10%
5
24%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
5
24%
4
19%
61-75
2
10%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3
Хераклес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0

Результаты матчей

Херенвен
Хераклес

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 0:2 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Валвейк
 0:2 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
13.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Херенвен: 48%, Хераклес: 52%.
  • 95'
    Энгельс Марио пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем
  • 95'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 94'
    Санкох Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 91'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 91'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 91'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 91'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 90'
      Али Хусейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Херенвен: 49%, Хераклес: 51%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Херенвен 3:0 Хераклес онлайн

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