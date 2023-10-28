Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хераклес

90' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

89' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Тахири Анас пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Шеперман Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Шеперман Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Espen van Ee выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Хорошую попытку сделал Карлсбакк Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Кёлерт Матс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

79' Рефери не любит споров - именно за это Бультман Стив сейчас получил желтую

78' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

78' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Брауэрс Люк уходит с поля и его заменяет Espen van Ee

75' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Bryan Limbombe пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Херенвен

72' Г О О О О Л - Брауэрс Люк забивает с левой ноги!

70' Матч возобновлен

69' Oliver Braude получил травму и заменен. Али Хусейн выходит на поле.

69' Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Braude получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Херенвен

66' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Херенвен

62' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Хераклес

60' Вехмейер Лассе из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хоогма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Хераклес

54' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хоогма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ханссон Эмиль получил травму и заменен. Bryan Limbombe выходит на поле.

52' Удар от ворот произведет Хераклес

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Ханссон Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Ханссон Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Брауэрс Люк не смог попасть в створ ударом издали

49' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля