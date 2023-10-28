Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Charles-Andreas Brym оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Charles-Andreas Brym оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Charles-Andreas Brym нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Валвейк

48' После проверки VAR рефери поменял решение - Спарта Роттердам не будет бить пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Спарта Роттердам

47' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Клеонизе Денильо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Оооо... вот это был удар! Клеонизе Денильо должен был забить с этой позиции.

45' Удар от ворот произведет Валвейк

43' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Стеванович Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Клемент Пелле получил желтую карточку от судьи

39' Ох, нехорошо это выглядит. Клемент Пелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

34' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

32' Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

26' Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Хорошую попытку сделал Клеонизе Денильо . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Мейерс Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Валвейк

20' Версейрен Арно не смог попасть в створ ударом издали

18' Румерату Годфрид получил желтую карточку от судьи

15' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Велтхёйс Тейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Удар от ворот произведет Валвейк

5' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Валвейк

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру