Тур: 10. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10102 Главный судья: Нихуйс Бас
0:0
Перерыв
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
223 Количество передач 194
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
17
Гриффит
Иман
22
Новоа
Уго
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Новоа УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Утрехт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
21
Голов в среднем за матч
1.2
2.63
Среднее время на гол
75
34
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2.86
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
2.17
2.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
37
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|1
|0.1
|Нослин Тейяни
|1
|0.1
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.1
|Дуарте Дерой
|1
|0.1
|Розье Лорейнц
|1
|0.1
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.1
|Сирхейс Кай
|1 (1)
|0.1
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фламинго Райан
|2
|0.2
|Фрауло Оскар
|1
|0.1
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.1
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.1
|Йенсен Виктор
|1
|0.1
|Ромени Оле
|1
|0.1
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Лидберг Исак
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бельхейр Мухамед
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Баркас Василис
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Фортуна Ситтард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
2
4
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Утрехт
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
36
36
27
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 22
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|0:2 Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|16.
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2