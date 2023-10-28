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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 10102 Главный судья: Нихуйс Бас
Фортуна Ситтард
0:0
Перерыв
Утрехт
0'

Ход матча

31'
Бельхейр Мухамед
Кордоба Иньиго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 223 Количество передач 194
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Фортуна Ситтард
Ничья
Утрехт
2.70
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Все Коэффициенты
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
32
Розье
Лорейнц
6
Дуарте
Дерой
17
Гриффит
Иман
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Баркас
Василис
22
Новоа
Уго
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
36
Yannick
Leliendal
34
Фламинго
Райан
6
Боздоган
Джан
10
Бут
Тейлор
20
Лабьяд
Закария
26
Бауссайд
Отман
19
Дескотт
Антони
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Утрехт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:4
Э
1:1
Э
2:2
ТМК
7:0
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

6
21

Голов в среднем за матч

1.2
2.63

Среднее время на гол

75
34

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.86
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

2.17
2.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
37

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.1
Нослин Тейяни 1 0.1
Озьякуп Огузхан 1 0.1
Дуарте Дерой 1 0.1
Розье Лорейнц 1 0.1
Бельхейр Мухамед 1 0.1
Сирхейс Кай 1 (1) 0.1
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламинго Райан 2 0.2
Фрауло Оскар 1 0.1
Тоорнстра Йенс 1 0.1
Ван дер Хорн Майк 1 0.1
Йенсен Виктор 1 0.1
Ромени Оле 1 0.1
Лабьяд Закария 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бельхейр Мухамед 0 1
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Баркас Василис 1 0
Лидберг Исак 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фламинго Райан 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Фортуна Ситтард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

2
4
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Утрехт

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 0:2 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Валвейк
 0:2 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
13.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 0:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 52%, Утрехт: 48%.
  • 48'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
  • 48'
    Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 47'
    Лабьяд Закария выиграл воздушное противоборство у Вита Реми.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Сиовас Димитрис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Лабьяд Закария из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 44'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 44'
      Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 43'
      Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Утрехт
    2.70
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    3.60
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    3.30
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