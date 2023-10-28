Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали

48' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Yannick Leliendal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Халилович Ален бьет со штрафного в створ, но Василиос Баркас держит все под контролем

38' Удар от ворот произведет Утрехт

38' Розье Лорейнц не смог попасть в створ ударом издали

38' Халилович Ален создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

33' Yannick Leliendal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Дескотт Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Лабьяд Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

26' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Лабьяд Закария навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Утрехт

20' Халилович Ален пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

20' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бут Тейлор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Утрехт

13' Сиовас Димитрис нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

11' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Сегодняшная посещаемость составляет 10102 болельщиков

9' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Вита Реми не смог попасть в створ ударом издали

9' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Боздоган Джан не смог попасть в створ ударом издали

8' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Утрехт

2' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Дескотт Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть