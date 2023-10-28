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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 10102 Главный судья: Нихуйс Бас
Фортуна Ситтард
0:0
Конец матча
Утрехт
0'
0:0
51' Не забитый пенальти
Халилович Ален
70' Желтая карточка
Бельхейр Мухамед
77' Желтая карточка
Дескотт Антони
90'+6

Ход матча

31'
Бельхейр Мухамед
Кордоба Иньиго
 
46'
 
Тоорнстра Йенс
Лабьяд Закария
51'
Халилович Ален
0:0
61'
 
Азаркан Маруан
Боздоган Джан
61'
 
Фрауло Оскар
Бут Тейлор
62'
 
Тер Авест Хидде
Новоа Уго
63'
Дейкс Митчелл
Вита Реми
 
63'
Оратмангун Рагнар
Сирхейс Кай
 
70'
Бельхейр Мухамед
 
77'
 
Дескотт Антони
78'
 
Сёнтьенс Матс
Дескотт Антони
86'
Лазетич Марко
Халилович Ален
 
86'
Робберехт Милан
Гриффит Иман
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 432 Количество передач 388
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
32
Розье
Лорейнц
6
Дуарте
Дерой
17
Гриффит
Иман
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Баркас
Василис
22
Новоа
Уго
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
36
Yannick
Leliendal
34
Фламинго
Райан
6
Боздоган
Джан
10
Бут
Тейлор
20
Лабьяд
Закария
26
Бауссайд
Отман
19
Дескотт
Антони
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Утрехт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:4
Э
1:1
Э
2:2
ТМК
7:0
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

6
21

Голов в среднем за матч

1.2
2.63

Среднее время на гол

75
34

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.86
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

2.17
2.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
37

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.1
Нослин Тейяни 1 0.1
Озьякуп Огузхан 1 0.1
Дуарте Дерой 1 0.1
Розье Лорейнц 1 0.1
Бельхейр Мухамед 1 0.1
Сирхейс Кай 1 (1) 0.1
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламинго Райан 2 0.2
Фрауло Оскар 1 0.1
Тоорнстра Йенс 1 0.1
Ван дер Хорн Майк 1 0.1
Йенсен Виктор 1 0.1
Ромени Оле 1 0.1
Лабьяд Закария 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Баркас Василис 1 0
Лидберг Исак 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Фламинго Райан 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Фортуна Ситтард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

2
4
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Утрехт

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
3
7
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
13.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Пандур Ивор из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Гут Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 92'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Пандур Ивор из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
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