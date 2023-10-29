Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

13' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Манфред Угалде наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Фейеноорд

7' Оооо... вот это был удар! Регер Юри должен был забить с этой позиции.

7' Регер Юри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Фейеноорд

3' Влап Михел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля

1' Судья начинает матч