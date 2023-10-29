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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Твенте
1:0
Первый тайм: 29'
Фейеноорд
0'
1:0
10' Гол
Манфред Угалде

Ход матча

10'
Манфред Угалде
(Сампстед Альфонс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фейеноорд
4.00
4.36
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3.80
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Твенте
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Фейеноорд

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

32 матча

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
2:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.2
0.94

Среднее время на гол

75
95

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
1.07

Среднее время на гол

47
84

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 5 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0.4
Даан Ротс 2 0.2
Манфред Угалде 2 0.2
Влап Михел 2 0.2
Юнювар Наджи 1 0.1
Садилек Михал 1 0.1
Проппер Робин 1 0.1
Регер Юри 1 0.1
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 (1) 1.5
Пайшао Игор 4 0.4
Стенгс Келвин 3 0.3
Минте Янкуба 3 0.3
Гертрейда Лютсхарел 2 0.2
Виффер Матс 2 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.1
Лингр Ондржей 1 0.1
Иванушец Лука 1 0.1
Сейер Лео 1 0.1
Уэда Аясэ 1 0.1
Миламбо Антони 1 0.1
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 3 0
Кьёлё Матиас 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Даан Ротс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Пайшао Игор 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
19
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Фейеноорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
4
36%
3
16%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

18
32
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
17%
6
19%
1-15
2
11%
6
19%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
2
11%
7
22%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
6
33%
6
19%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0
Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1

Результаты матчей

Твенте
Фейеноорд

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Твенте
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
8
1
4
5
2.5
6
3
1
8
3.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Твенте
 1:0 Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
4.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 10 7 2 1 35 - 7 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Твенте
 1:0 Заявка 5 5 0 0 9 - 2 15
3.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
13.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 5 3 1 1 16 - 4 10
4.
Твенте
 1:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
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    Твенте
    Ничья
    Фейеноорд
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