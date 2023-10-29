Тур: 10. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Хиглер Деннис
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Фейеноорд
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
32 матча
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.2
0.94
Среднее время на гол
75
95
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.88
1.07
Среднее время на гол
47
84
Всего голов
50
32
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|5
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0.4
|Даан Ротс
|2
|0.2
|Манфред Угалде
|2
|0.2
|Влап Михел
|2
|0.2
|Юнювар Наджи
|1
|0.1
|Садилек Михал
|1
|0.1
|Проппер Робин
|1
|0.1
|Регер Юри
|1
|0.1
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (1)
|1.5
|Пайшао Игор
|4
|0.4
|Стенгс Келвин
|3
|0.3
|Минте Янкуба
|3
|0.3
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0.2
|Виффер Матс
|2
|0.2
|Тимбер Квинтен
|1
|0.1
|Лингр Ондржей
|1
|0.1
|Иванушец Лука
|1
|0.1
|Сейер Лео
|1
|0.1
|Уэда Аясэ
|1
|0.1
|Миламбо Антони
|1
|0.1
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|3
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Даан Ротс
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Ниукоп Барт
|0
|1
|Ганцко Давид
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
19
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Фейеноорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
4
36%
3
16%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
18
32
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
17%
6
19%
1-15
2
11%
6
19%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
2
11%
7
22%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
6
33%
6
19%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0
Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1
Результаты матчей
Твенте
Фейеноорд
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
6:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Твенте
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
81
45
63
18
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|4.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|35 - 7
|23
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 22
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|9 - 2
|15
|3.
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2