Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

47' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Фейеноорд

44' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Твенте

40' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Твенте

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Твенте

31' Ниукоп Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Матч возобновится спорным мячом

27' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Проппер Робин пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

25' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

24' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

20' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

13' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Манфред Угалде наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Фейеноорд

7' Оооо... вот это был удар! Регер Юри должен был забить с этой позиции.

7' Регер Юри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Фейеноорд

3' Влап Михел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля

1' Судья начинает матч