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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Твенте
2:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
10' Гол
Манфред Угалде
40' Желтая карточка
Манфред Угалде
53' Желтая карточка
Проппер Робин
63' Желтая карточка
Меес Хилгерс
76' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
77' Желтая карточка
Слот Арне
2:0
78' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
2:1
86' Гол
Гертрейда Лютсхарел
90' Желтая карточка
Хартман Квилиндси
90' Желтая карточка
Даан Ротс
90'+7

Ход матча

10'
Манфред Угалде
(Сампстед Альфонс)
1:0
29'
Смал Гийс
Регер Юри
 
40'
Манфред Угалде
 
46'
 
Иванушец Лука
Ниукоп Барт
46'
 
Джаханбахш Алиреза
Пайшао Игор
53'
Проппер Робин
 
60'
 
Лингр Ондржей
Стенгс Келвин
63'
Меес Хилгерс
 
66'
Ван Волфсвинкель Рикки
Влап Михел
 
66'
Эйтинг Карел
Стейн Сем
 
70'
 
Уэда Аясэ
Зерруки Рамиз
76'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
77'
 
Слот Арне
78'
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
80'
 
Дилросун Джавайро
Тимбер Квинтен
83'
Ван Берген Митчелл
Манфред Угалде
 
83'
Ван Хоренбек Алек
Меес Хилгерс
 
86'
2:1
Гертрейда Лютсхарел
90'
 
Хартман Квилиндси
90'
Даан Ротс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 357 Количество передач 528
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
8
Тимбер
Квинтен
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Твенте
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Фейеноорд

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

32 матча

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
2:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.2
0.94

Среднее время на гол

75
95

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
1.07

Среднее время на гол

47
84

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 5 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.5
Даан Ротс 2 0.2
Манфред Угалде 2 0.2
Влап Михел 2 0.2
Юнювар Наджи 1 0.1
Садилек Михал 1 0.1
Проппер Робин 1 0.1
Регер Юри 1 0.1
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 (1) 1.5
Пайшао Игор 4 0.4
Стенгс Келвин 3 0.3
Гертрейда Лютсхарел 3 0.3
Минте Янкуба 3 0.3
Виффер Матс 2 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.1
Лингр Ондржей 1 0.1
Иванушец Лука 1 0.1
Сейер Лео 1 0.1
Уэда Аясэ 1 0.1
Миламбо Антони 1 0.1
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 3 0
Меес Хилгерс 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Манфред Угалде 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Пайшао Игор 1 0
Хартман Квилиндси 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Фейеноорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
19
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Фейеноорд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
33%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
4
36%
3
16%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

20
33
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
4
20%
6
18%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
3
15%
3
9%
31-45
2
10%
7
21%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
7
35%
7
21%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0
Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1

Результаты матчей

Твенте
Фейеноорд

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
6
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Твенте
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
8
2
4
6
2.5
6
4
1
9
3.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 7 2 1 36 - 8 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
13.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 17 - 5 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Твенте вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Твенте: 40%, Фейеноорд: 60%.
  • 97'
    Твенте контролирует мяч.
  • 97'
    Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Садилек Михал должен был забить с этой позиции.
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