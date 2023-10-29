3:1
Второй тайм: 80'
0'
0:1
33' ГолДриауех Каухайб
1:1
53' ГолБенамар Бенаисса
2:1
57' ГолМюрен Роберт
70' Желтая карточкаПэрротт Трой
3:1
71' ГолMilan de Haan
77' Желтая карточкаУлд-Ших Биляль
Ход матча
33'
53'
1:1
57'
2:1
70'
71'
3:1
77'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
239 Количество передач 221
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
14
Куол
Гаранг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
16 Imran Nazih
-
29 Rob Tol
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Эксельсиор
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.93
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|4
|0.44
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.33
|Куол Гаранг
|1
|0.11
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.11
|Milan de Haan
|1
|0.11
|Твигт Калвин
|1 (1)
|0.11
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.5
|Пэрротт Трой
|3
|0.3
|Дриауех Каухайб
|2
|0.2
|Удденес Оскар
|2
|0.2
|Оморова Ричи
|1
|0.1
|Хореман Сибе
|1
|0.1
|Загре Артур
|1
|0.1
|Бас Юлиан
|1
|0.1
|Виделль Каспер
|1
|0.1
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Сандра Сиссе
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Мио Бакхаус
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Лампру Лазарос
|1
|1
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Хореман Сибе
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
0
6
Волендам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эксельсиор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
5
28%
5
33%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
6
33%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0
Результаты матчей
Волендам
Эксельсиор
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Волендам
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
17
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2 Заявка
|10
|10
|0
|0
|34 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|36 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|1:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 18
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 22
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|16.
|3:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|18.
|2:4 Заявка
|8
|1
|2
|5
|16 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2 Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 4
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|3:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|13.
|1:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|2:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|1:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|14.
|2:4 Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 15
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|3:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2