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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Волендам
3:1
Второй тайм: 80'
Эксельсиор
0'
0:1
33' Гол
Дриауех Каухайб
1:1
53' Гол
Бенамар Бенаисса
2:1
57' Гол
Мюрен Роберт
70' Желтая карточка
Пэрротт Трой
3:1
71' Гол
Milan de Haan
77' Желтая карточка
Улд-Ших Биляль

Ход матча

33'
0:1
Дриауех Каухайб
(Эль-Яакуби Редуан)
46'
Джонсон Дариус
Куол Гаранг
 
53'
Бенамар Бенаисса
(Флинт Джош)
1:1
57'
Мюрен Роберт
(Кокс Джордж)
2:1
60'
Дуири Ашраф
Буур Оскар
 
67'
 
Пэрротт Трой
Аграфиотис Николас
70'
 
Пэрротт Трой
71'
Milan de Haan
3:1
73'
 
Фитц-Джим Киян
Сандра Сиссе
73'
 
Лампру Лазарос
Ньивпорт Свен
73'
 
Бенита Мимеирхель
Санчес-Фернандес Деренсили
77'
Улд-Ших Биляль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 239 Количество передач 221
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Эксельсиор
3.90
4.20
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
17
Твигт
Калвин
36
Milan
de
Haan
4
Мирани
Деймон
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
14
Куол
Гаранг
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
4
Эль-Яакуби
Редуан
8
Сандра
Сиссе
14
Дриауех
Каухайб
19
Аграфиотис
Николас
7
Лампру
Лазарос
Волендам
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Эксельсиор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
2:0
ПД
2:5
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:3
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:3
ПД
3:1
ВД(GD
4:1
ВД(GD
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.93
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 4 0.44
Бенамар Бенаисса 3 0.33
Куол Гаранг 1 0.11
Ван Мигем Дарил 1 0.11
Milan de Haan 1 0.11
Твигт Калвин 1 (1) 0.11
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.5
Пэрротт Трой 3 0.3
Дриауех Каухайб 2 0.2
Удденес Оскар 2 0.2
Оморова Ричи 1 0.1
Хореман Сибе 1 0.1
Загре Артур 1 0.1
Бас Юлиан 1 0.1
Виделль Каспер 1 0.1
Лампру Лазарос 0 0
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Хуве Квинси 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Лампру Лазарос 1 1
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Бас Юлиан 2 0
Хореман Сибе 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Волендам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

0
6
Волендам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эксельсиор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
5
28%
5
33%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
6
33%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3
Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0

Результаты матчей

Волендам
Эксельсиор

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Волендам
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:2 Заявка 10 10 0 0 34 - 5 30
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 7 2 1 36 - 8 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Волендам
 3:1 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
18.
Аякс
 2:4 Заявка 8 1 2 5 16 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:2 Заявка 6 6 0 0 19 - 4 18
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 3:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
13.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 2:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:2 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 17 - 5 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Аякс
 2:4 Заявка 5 0 2 3 11 - 15 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 3:1 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 8 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Контроль мяча: Волендам: 52%, Эксельсиор: 48%.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 78'
    Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 77'
    Рефери не любит споров - именно за это Улд-Ших Биляль сейчас получил желтую
  • 76'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 76'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Эксельсиор
    3.90
    4.20
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    9.00
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