Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Мирани Деймон

45' Удар от ворот произведет Волендам

44' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Josh Flint выиграл воздушное противоборство у Сандра Сиссе

40' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Волендам

39' Лампру Лазарос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Redouan El Yaakoubi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Волендам

36' Аграфиотис Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Команда Эксельсиор забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Эксельсиор

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эксельсиор

33' Redouan El Yaakoubi сделал результативную передачу.

33' Г О О О О Л - Дриауех Каухайб забивает с правой ноги!

33' Удар от ворот произведет Эксельсиор

31' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Буур Оскар из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Эксельсиор

27' Улд-Ших Биляль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Удар от ворот произведет Эксельсиор

25' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Куол Гаранг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Куол Гаранг . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Улд-Ших Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Загре Артур навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Josh Flint успешно блокирует удар.

17' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

13' Аграфиотис Николас выиграл воздушное противоборство у Josh Flint.

12' Удар от ворот произведет Эксельсиор

12' Бенамар Бенаисса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Волендам

11' Лампру Лазарос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Куол Гаранг пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

6' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виделль Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эксельсиор начинает с центра поля