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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
ПСВ
4:2
Второй тайм: 70'
Аякс
0'
0:1
10' Гол
Ван ден Бомен Бранко
13' Желтая карточка
Хато Йоррель
1:1
21' Гол
Лосано Ирвинг
1:2
40' Гол
Бробби Брайан
2:2
49' Гол
Де Йонг Люк
3:2
52' Гол
Сайбари Исмаэль
4:2
60' Гол
Лосано Ирвинг
63' Желтая карточка
Бергвейн Стевен

Ход матча

10'
0:1
Ван ден Бомен Бранко
13'
 
Хато Йоррель
21'
Лосано Ирвинг
(Боскальи Оливье)
1:1
40'
1:2
Бробби Брайан
(Бергвейн Стевен)
46'
Сайбари Исмаэль
Веерман Йоэй
 
46'
Тиль Гус
Тильман Малик
 
49'
Де Йонг Люк
2:2
52'
Сайбари Исмаэль
(Де Йонг Люк)
3:2
60'
Лосано Ирвинг
(Бакайоко Жоан)
4:2
63'
 
Бергвейн Стевен
65'
 
Годс Мика
Бергёйс Стивен

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 221 Количество передач 222
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Аякс
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
10
Тильман
Малик
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
30
Авила
Гастон
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
ПСВ
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Аякс

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

39 матчей

41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.8%
33.3%
35.9%
12 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:1
Э
3:0
Э
1:2
С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

2.11
1.29

Среднее время на гол

42
70

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

1.9
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

78
49

Голов в среднем за матч

2
1.26

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

45
71

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 8 (2) 0.8
Тиль Гус 4 0.4
Ланг Ноа 4 0.4
Лосано Ирвинг 3 0.3
Вертессен Йорбе 3 0.3
Тильман Малик 3 0.3
Веерман Йоэй 2 0.2
Бакайоко Жоан 2 0.2
Сайбари Исмаэль 2 0.2
Пепи Рикардо 2 (1) 0.2
Рамальо Андре 1 0.1
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 4 (3) 0.5
Бробби Брайан 4 0.5
Ван ден Бомен Бранко 2 0.25
Хлинссон Кристиан 2 0.25
Кудус Мохаммед 1 0.13
Бергёйс Стивен 1 0.13
Классен Дэви 1 0.13
Медич Яков 1 0.13
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 3 0
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Соса Борна 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

15
4
ПСВ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Аякс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
5
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
2
22%
76-90

Забито

15
5
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

30
11
9 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
9
30%
2
18%
46-60
4
13%
4
36%
61-75
8
27%
2
18%
76-90

Пропущено

3
16
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
67%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2
ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1
Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1

Результаты матчей

ПСВ
Аякс

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

4
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:4
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
4
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
2.5
Больше Меньше
2
5
4
5
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:2 Заявка 10 10 0 0 34 - 5 30
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 7 2 1 36 - 8 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Волендам
 3:1 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
18.
Аякс
 2:4 Заявка 8 1 2 5 16 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:2 Заявка 6 6 0 0 19 - 4 18
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 3:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
13.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 2:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:2 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 17 - 5 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Аякс
 2:4 Заявка 5 0 2 3 11 - 15 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 3:1 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 8 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Лосано Ирвинг из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 70'
    Гааей Антон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: ПСВ: 56%, Аякс: 44%.
  • 70'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 69'
    Гааей Антон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 69'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 69'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 68'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 68'
    Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 67'
    Авила Гастон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 67'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 67'
    Рамай Диант ослабляет давление, выбив мяч.
  • 67'
    ПСВ начинает контратаку
  • 67'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 56'
      Контроль мяча: ПСВ: 49%, Аякс: 51%.
    • 56'
      Рамай Диант из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Ван ден Бомен Бранко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Хато Йоррель выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 55'
      Бробби Брайан задерживает мяч рукой
    • 55'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Лосано Ирвинг выиграл воздушное противоборство у Гааей Антон.
    • 54'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Ван ден Бомен Бранко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Шутало Йосип.
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Авила Гастон из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 52'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Бробби Брайан выиграл воздушное противоборство у Схаутен Йерди.
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 46%, Аякс: 54%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 50'
      Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Хлинссон Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
    • 40'
      Бробби Брайан сделал ключевой пас для гола!
    • 40'
      Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с правой ноги!
    • 40'
      Бробби Брайан выиграл воздушное противоборство у Рамальо Андре.
    • 39'
      Хато Йоррель пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 39'
      Лосано Ирвинг из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Бакайоко Жоан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Аякс контролирует мяч.
    • 37'
      Авила Гастон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 37'
      Ван ден Бомен Бранко успешно блокирует удар.
    • 36'
      Лосано Ирвинг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Рамай Диант ошибается в защите.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 36'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 36'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Шутало Йосип.
    • 36'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 36'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 47%, Аякс: 53%.
    • 35'
      Тейлор Кеннет наказан за толчок Тильман Малик
    • 35'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Дест Серджиньо успешно блокирует удар.
    • 35'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 35'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 34'
      Веерман Йоэй успешно блокирует удар.
    • 34'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Лосано Ирвинг.
    • 32'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Матч остановлен
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 31'
      Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Гааей Антон успешно блокирует удар.
    • 31'
      Лосано Ирвинг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Схаутен Йерди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 44%, Аякс: 56%.
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 30'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      Хлинссон Кристиан выиграл воздушное противоборство у Схаутен Йерди.
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 29'
      Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс фолит на Тильман Малик, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 28'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 27'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Авила Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Аякс контролирует мяч.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Тезе Джордан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
    • 26'
      Шутало Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Хато Йоррель успешно блокирует удар.
    • 25'
      Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 46%, Аякс: 54%.
    • 25'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 25'
      Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 24'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Схаутен Йерди пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 24'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 24'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Аякс начинает контратаку
    • 24'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.
    • 23'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 23'
      Де Йонг Люк пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 22'
      Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Бенитес Вальтер делает важнейший сейв!
    • 22'
      Хлинссон Кристиан нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
    • 22'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 21'
      Рамальо Андре сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Боскальи Оливье сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Лосано Ирвинг забивает с правой ноги!
    • 21'
      ПСВ начинает контратаку
    • 20'
      Лосано Ирвинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 47%, Аякс: 53%.
    • 20'
      Тильман Малик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Тейлор Кеннет из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 18'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Тезе Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 49%, Аякс: 51%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Аякс начинает контратаку
    • 15'
      Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 14'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 13'
      Судья подбегает и показывает Хато Йоррель из команды Аякс отложенную желтую карточку за фол.
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Хлинссон Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Хато Йоррель из команды Аякс фолит на Де Йонг Люк, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Ван ден Бомен Бранко выиграл воздушное противоборство у Де Йонг Люк.
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 12'
      Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 11'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Г О О О О Л - Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 10'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 61%, Аякс: 39%.
    • 9'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Веерман Йоэй выиграл воздушное противоборство у Ван ден Бомен Бранко.
    • 8'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Бробби Брайан.
    • 7'
      Авила Гастон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Хато Йоррель успешно блокирует удар.
    • 7'
      Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Лосано Ирвинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ толкнул локтем оппонента. Это Авила Гастон заработал фол
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 6'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 63%, Аякс: 37%.
    • 5'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Веерман Йоэй выиграл воздушное противоборство у Тейлор Кеннет.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 5'
      Рамальо Андре не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 4'
      Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Рамай Диант ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 2'
      Дест Серджиньо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Бробби Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Авила Гастон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Аякс начинает контратаку
    • 2'
      Авила Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Бробби Брайан выиграл воздушное противоборство у Бакайоко Жоан.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Аякс
    6.50
    9.80
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    Где смотреть матч ПСВ 4:2 Аякс онлайн

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