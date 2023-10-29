Тур: 10. Стадион: Филипс. Зрители: 34700 Главный судья: Маккили Дэнни
0'
0:1
10' ГолВан ден Бомен Бранко
13' Желтая карточкаХато Йоррель
1:1
20' ГолЛосано Ирвинг
1:2
40' ГолБробби Брайан
2:2
49' ГолДе Йонг Люк
3:2
52' ГолСайбари Исмаэль
4:2
60' ГолЛосано Ирвинг
62' Желтая карточкаБергвейн Стевен
5:2
72' ГолЛосано Ирвинг
90' Желтая карточкаСайбари Исмаэль
90'+6
Ход матча
10'
13'
20'
1:1
40'
1:2
49'
2:2
52'
3:2
60'
4:2
62'
72'
5:2
90'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
11 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
449 Количество передач 366
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
30
Авила
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Аякс
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
39 матчей
41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.8%
33.3%
35.9%
12 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
2.11
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
1.9
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
78
49
Голов в среднем за матч
2
1.26
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
45
71
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|0.8
|Лосано Ирвинг
|4
|0.4
|Тиль Гус
|4
|0.4
|Ланг Ноа
|4
|0.4
|Вертессен Йорбе
|3
|0.3
|Тильман Малик
|3
|0.3
|Веерман Йоэй
|2
|0.2
|Бакайоко Жоан
|2
|0.2
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.2
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.2
|Рамальо Андре
|1
|0.1
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|4 (3)
|0.5
|Бробби Брайан
|4
|0.5
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.25
|Хлинссон Кристиан
|2
|0.25
|Кудус Мохаммед
|1
|0.13
|Бергёйс Стивен
|1
|0.13
|Классен Дэви
|1
|0.13
|Медич Яков
|1
|0.13
|Соса Борна
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|3
|0
|Бробби Брайан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
8
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
15
4
ПСВ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
5%
1
13%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
8
40%
2
25%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
2
14%
76-90
Забито
15
5
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
35
13
10 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
3%
1
8%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
5
14%
3
23%
31-45
12
34%
2
15%
46-60
5
14%
4
31%
61-75
8
23%
2
15%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
3
14%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
1
20%
5
24%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
40%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2
ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1
Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1
Результаты матчей
ПСВ
Аякс
Точный счет
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:4
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
4
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
12
24
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
26
55
17
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 5
|30
|2.
|0:2 Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|36 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 18
|13
|8.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|16 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|5.
|0:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|0:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 16
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|6 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2