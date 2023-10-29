Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Аякс

45' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

43' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Аякс

41' Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

41' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с правой ноги!

39' Хато Йоррель пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

38' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Аякс

36' Удар от ворот произведет Аякс

36' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет ПСВ

34' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Матч остановлен

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

31' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Схаутен Йерди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Аякс

30' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Аякс

29' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

28' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Авила Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

24' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

24' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

23' Де Йонг Люк пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

22' Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хлинссон Кристиан нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

22' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!

20' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг забивает с правой ноги!

20' Боскальи Оливье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Лосано Ирвинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Идет дождь, трудные условия для игроков.

14' Удар от ворот произведет ПСВ

13' Судья подбегает и показывает Хато Йоррель из команды Аякс отложенную желтую карточку за фол.

13' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

13' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Хлинссон Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

9' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Лосано Ирвинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Аякс

5' Рамальо Андре не смог попасть в створ ударом издали

4' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Аякс

4' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

3' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

2' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Авила Гастон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Авила Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аякс начинает с центра поля