Тур: 10. Стадион: АФАС. Главный судья: Маншот Ероен
0:2
Перерыв
Ход матча
11'
0:1
31'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
360 Количество передач 145
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
12
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
-
12 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
35 Неттен ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
21 D'Leanu Arts
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.64
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.08
Среднее время на гол
76
83
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|13
|1.3
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.4
|Класи Йорди
|2
|0.2
|Лахдо Майкель
|2
|0.2
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.1
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.1
|Данташ Тьягу
|1
|0.1
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|6
|0.6
|Дост Бас
|3 (1)
|0.3
|Пропер Дирк
|2
|0.2
|Огава Коки
|2
|0.2
|Гонсалес Роберто
|1
|0.1
|Хансен Сонтье
|1
|0.1
|Бас Юри
|1
|0.1
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
10
7
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
5
50%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
21%
0
0%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
2
8%
5
36%
31-45
8
33%
3
21%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
54
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 5
|30
|2.
|0:2 Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|36 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 18
|13
|8.
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 20
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|16 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|5.
|0:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|0:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 16
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|6 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2