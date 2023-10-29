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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
АЗ Алкмаар
0:2
Перерыв
НЕК Неймеген
0'
0:1
11' Гол
Дост Бас
0:2
31' Гол
Маттссон Магнус

Ход матча

11'
0:1
Дост Бас
(Пропер Дирк)
31'
0:2
Маттссон Магнус
(Дост Бас)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 360 Количество передач 145
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
НЕК Неймеген
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Все Коэффициенты
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
1
Силлессен
Яспер
15
Ван
Вермескеркен
Саи
4
Росс
Матиас
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
8
Маттссон
Магнус
71
Пропер
Дирк
14
Ларсен
Ларс
Олден
12
Дост
Бас
10
Хансен
Сонтье
АЗ Алкмаар
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.64

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.08

Среднее время на гол

76
83

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 13 1.3
Де Вит Дани 4 (1) 0.4
Класи Йорди 2 0.2
Лахдо Майкель 2 0.2
Ван Бредероде Мирон 1 0.1
Ван Боммел Рубен 1 0.1
Данташ Тьягу 1 0.1
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мейнанс Свен 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 6 0.6
Дост Бас 3 (1) 0.3
Пропер Дирк 2 0.2
Огава Коки 2 0.2
Гонсалес Роберто 1 0.1
Хансен Сонтье 1 0.1
Бас Юри 1 0.1
Ван Рой Барт 0 0
Шоне Лассе 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Вердонк Калвин 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

10
7
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
5
50%
2
18%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
21%
0
0%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
2
8%
5
36%
31-45
8
33%
3
21%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
19%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
2
40%
3
19%
61-75
1
20%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
3
2
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
3
6
5
4
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 5 30
2.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 7 2 1 36 - 8 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
8.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
9.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
13.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
16.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
18.
Аякс
 Заявка 8 1 2 5 16 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
13.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 17 - 5 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
12.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
13.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 11 - 16 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 8 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 6 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
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    АЗ Алкмаар
    Ничья
    НЕК Неймеген
    4.76
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