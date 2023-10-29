Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

82' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

81' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кензо Гудмийн из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.

79' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Дост Бас получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

76' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

76' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

71' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

67' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Сонтье получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Хансен Сонтье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Де Вит Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

59' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Де Вит Дани нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

48' Хорошую попытку сделал Ван Боммел Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.

46' Тактическая замена. Мейнанс Свен уходит с поля и его заменяет Кензо Гудмийн