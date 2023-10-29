Губа всё-таки разбита у де Маркоса, которому приходится бегать с ватным тампоном во рту. Но делать нечего, кровотечение на губе остановить достаточно сложно.

Пошли в высокий коллективный прессинг баски, мешая своим оппонентам спокойно начинать атаки в концовке первого тайма.

Нико Уильямс с левого фланга ворвался в штрафную площадь гостей и простреливал вдоль ворот, но защитник "Валенсии" сумел отбить мяч на угловой.

Сам Нико Уильямс выполнил подачу углового с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, но там были только два игрока "Валенсии".

Угловой на правом фланге в ответной атаке заработали валенсийцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего последовала подача, но отбились хозяева "Сан-Мамес", выиграв борьбу на "втором этаже".

Первый тайм окончен! "Атлетик" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Оскар де Маркос!!! Де Маркос ворвался на правый край штрафной площади после классного скрытого паса от Нико Уильямса, после чего с острого угла сильно пробил по воротам низом - Мамардашвили пропустил мяч между ног.

Видеоассистенты главного арбитра проверили голевой эпизод на предмет возможного офсайда, но увидели, что де Маркос был в правильном положении, так что повода для отмены взятия ворот нет.

3:0 - такую статистику показывают испанцы по ударам в створ ворот. Непонятно, почему не засчитан был удар Амалла, который попал в створ, но защитник там вынес мяч с линии.

У де Маркоса сейчас возникли проблемы со здоровьем. Досталось ему то ли по носу, то ли по губе. Как бы то ни было, приходится сейчас останавливать кровотечение.

Достаточно большими силами на свою треть поля сейчас отошли баски. Надеются они просто удержать минимальное преимущество до свистка на перерыв.

ОПАСНО! Лопес отдал тонкий пас на правый край штрафной площади на Дуро, который пальнул с ходу под перекладину, но Унай Симон классно среагировал и выручил свою команду.

ОПАСНО! Амалла с линии штрафной площади пробил в левый нижний угол, но Унай Симон носком ноги всё же сумел перевести мяч на угловой.

По созданным моментом "Валенсия" в первом тайме даже превосходит "Атлетик", но реализация пока что подводит команду Рубена Барахи.

Иньяки Уильямс с левой ноги плотно пробил метров с 25, метя в левый верхний угол, но Мамардашвили в эффектном броске потащил мяч на угловой.

Отбились валенсийцы после подачи углового у своих ворот. Атака "Атлетика" вторым темпом также ни к чему интересному не привела.

Мамардашвили достаточно долго готовился к вводу мяча ударом от ворот. Но публика на трибунах не стала по этому поводу как-либо возмущаться.

60 на 40 - таково преимущество "Атлетика" на эту минуту по владению мячом в процентном соотношении.

ОПАСНО! По правому краю в штрафную площадку гостей ворвался Иньяки Уильямс, который сблизился с вратарём и пробил низом, но Мамардашвили чудом среагировал и ногой совершил спасение.

Сансет со средней дистанции плотно пробил по воротам "Валенсии" на силу, но немного не рассчитал по высоте - мяч полетел над целью.

4:4 - такова статистика по общему количеству ударом по воротам в первую треть матча.

Теперь уже команда Рубена Барахи принялась пасоваться поперёк поля на своей половине, дабы немного успокоить игру.

Угловой на правом фланге заработали "летучие мыши". Подача последовала в район 11-метровой отметки, но пробить по воротам Уная Симона никому не удалось.

В ещё одной атаке "Валенсии" правым флангом следовала прострельная передача в штрафную площадку, но уже после того как мяч вышел за боковую линию.

23' Нико Уильямс пасовал на левый край штрафной площади на Гурусету, но слишком жёстко получилось, так что мяч просто выкатился за лицевую линию.

22' Правым краем развернули атаку баски, но на прострел вдоль ворот от де Маркоса никто не успел, да ещё и офсайд судьи зафиксировали у Оскара.

21' Эрнесто Вальверде задумчив у кромки поля. Очевидно, что главный тренер "Атлетика" недоволен игрой своей команды в первую четверть матча.

20' Паулиста получил повреждение в борьбе с Иньяки Уильямсом, но ничего критического - даже медиков на поле приглашать не приходится.

19' Иньяки Уильямс выражает своё недовольство. Только что судья не зафиксировал фол во время попытки обыгрыша Гайя.

18' Провели баски атаку левым флангом, откуда резкий навес последовал в район 11-метровой отметки на Сансета, но тот с лёту не сумел попасть по мячу правой ногой.

17' "Атлетик" снова принялся пасоваться поперёк поля, желая успокоить игру. Не хотят хозяева ввязываться открытый футбол.

16' Перес с правого фланга сместился в центр вдоль линии штрафной площади и наносил плотный удар на силу, но выстрел на себя принял соперник.

15' Сансет на подступах к штрафной площади гостей пытался заработать штрафной удар для Бильбао, но не вышло - защитник в чистом подкате выбил мяч из-под ног соперника.

15' Треть тайма практически позади. Пока что острота была только у ворот хозяев. Георгий Мамардашвили же остаётся совершенно без работы.

14' ОПАСНО! С правого фланга прострельная передача прошла на дальнюю штангу на Амалла, который в касание пробил на силу, но де Маркос практически с линии ворот отбил мяч.

13' В середине поля Диего Лопес красиво пробросил мяч мимо Паредеса, который после этого откровенно схватил оппонента за футболку, за что получил жёлтую карточку.

12' Серия ошибок происходит в середине поля. Пока что идейных интересных атак со стороны команд мы не видим.

11' Принялись пасоваться поперёк поля на своей половине баски. "Валенсия" неохотно выдвигается в высокий коллективный прессинг.

10' Подача со стандарта последовала по низкой траектории на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем "летучих мышей".

9' Длинный заброс на правый фланг атаки прошёл на Иньяки Уильямса, который попытался сместиться в центр, но удалось заработать только угловой.

8' Заброс вперёд следовал на Дуро, но тому до мяча добраться не удалось. Пытался нападающий апеллировать к судье, мол, защитник "Атлетика" подыграл себе рукой.

7' Усилили шумовую поддержку болельщики на "Сан-Мамес", напоминая своим любимцам, что здесь в этот вечер они хотят увидеть только победу.

6' Постепенно инициативу в середине поля начала захватывать "Валенсия", что весьма удивительно. "Атлетик" всё же числился достаточно большим фаворитом этой встречи.

5' Первую атаку гости теперь провели. После подачи с левого фланга на дальнюю штангу Дуро перепрыгнул опекуна и пробил головой, но над перекладиной получилось.

4' Нико Уильямс совершил первое включение по своему правому флангу, но под прессингом оппонента просто выпустил мяч за лицевую линию поля.

3' В простой ситуации при перепасовке на своей половине поля баски ошиблись, выпустив мяч за боковую линию, но очень быстро мяч хозяевами был возвращён под контроль.

2' Валенсийцы с первых минут всей командой осели на своей половине поля. "Атлетик" также ставку на ударный старт не делал.