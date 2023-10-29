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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Атлетик Б
1:0
Перерыв
Валенсия
0'
12' Желтая карточка
Паредес Айтор
1:0
32' Гол
Де Маркос Оскар

Ход матча

12'
Паредес Айтор
 
32'
Де Маркос Оскар
(Уильямс Нико)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 118
Атлетик Б 66.9% (79)
X 18.6% (22)
Валенсия 14.4% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Валенсия
4.00
6.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
19
Гарсия
Иманол
16
Руис
Иньиго
14
Гарсия
Дани
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
19
Амалла
Селим
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Атлетик Б
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

36 матчей

30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

66
83

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.36
Гурусета Горка 4 0.36
Весга Микель 2 (2) 0.18
Сансет Ойян 2 0.18
Де Маркос Оскар 1 0.09
Юри Берчиче 1 0.09
Вильялибре Асьер 1 0.09
Гарсия Дани 1 0.09
Гомес Унаи 1 0.09
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 4 0.36
Герра Хавьер 3 0.27
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.18
Гайя Хосе 1 0.09
Дьякаби Муктар 1 0.09
Пепелу 1 (1) 0.09
Перес Фран 0 0
Корреа Тьерри 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 2 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гарсия Дани 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 1 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Габриэль Паулиста 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Герра Хавьер 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Валенсия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
6
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
3
19%
4
31%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Валенсия

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 0:1 Заявка 11 4 2 5 12 - 12 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
14.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
7.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
8.
Валенсия
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Валенсия
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Гранада Гумбау Херард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Атлетик" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    Угловой на правом фланге в ответной атаке заработали валенсийцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего последовала подача, но отбились хозяева "Сан-Мамес", выиграв борьбу на "втором этаже".
  • Угловой
    45'
    Сам Нико Уильямс выполнил подачу углового с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, но там были только два игрока "Валенсии".
  • Опасный момент
    45'
    Нико Уильямс с левого фланга ворвался в штрафную площадь гостей и простреливал вдоль ворот, но защитник "Валенсии" сумел отбить мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • 44'
    Пошли в высокий коллективный прессинг баски, мешая своим оппонентам спокойно начинать атаки в концовке первого тайма.
  • Травма, повреждение
    43'
    Губа всё-таки разбита у де Маркоса, которому приходится бегать с ватным тампоном во рту. Но делать нечего, кровотечение на губе остановить достаточно сложно.
  • 42'
    По созданным моментом "Валенсия" в первом тайме даже превосходит "Атлетик", но реализация пока что подводит команду Рубена Барахи.
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Амалла с линии штрафной площади пробил в левый нижний угол, но Унай Симон носком ноги всё же сумел перевести мяч на угловой.
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Лопес отдал тонкий пас на правый край штрафной площади на Дуро, который пальнул с ходу под перекладину, но Унай Симон классно среагировал и выручил свою команду.
  • 39'
    Достаточно большими силами на свою треть поля сейчас отошли баски. Надеются они просто удержать минимальное преимущество до свистка на перерыв.
  • Травма, повреждение
    37'
    У де Маркоса сейчас возникли проблемы со здоровьем. Досталось ему то ли по носу, то ли по губе. Как бы то ни было, приходится сейчас останавливать кровотечение.
  • 36'
    3:0 - такую статистику показывают испанцы по ударам в створ ворот. Непонятно, почему не засчитан был удар Амалла, который попал в створ, но защитник там вынес мяч с линии.
  • Видеоповтор
    35'
    Видеоассистенты главного арбитра проверили голевой эпизод на предмет возможного офсайда, но увидели, что де Маркос был в правильном положении, так что повода для отмены взятия ворот нет.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Оскар де Маркос!!!
    Де Маркос ворвался на правый край штрафной площади после классного скрытого паса от Нико Уильямса, после чего с острого угла сильно пробил по воротам низом - Мамардашвили пропустил мяч между ног.
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    • 33'
      В ещё одной атаке "Валенсии" правым флангом следовала прострельная передача в штрафную площадку, но уже после того как мяч вышел за боковую линию.
    • Угловой
      32'
      Угловой на правом фланге заработали "летучие мыши". Подача последовала в район 11-метровой отметки, но пробить по воротам Уная Симона никому не удалось.
    • 31'
      Теперь уже команда Рубена Барахи принялась пасоваться поперёк поля на своей половине, дабы немного успокоить игру.
    • 30'
      4:4 - такова статистика по общему количеству ударом по воротам в первую треть матча.
    • Опасный момент
      29'
      Сансет со средней дистанции плотно пробил по воротам "Валенсии" на силу, но немного не рассчитал по высоте - мяч полетел над целью.
    • Опасный момент
      28'
      ОПАСНО! По правому краю в штрафную площадку гостей ворвался Иньяки Уильямс, который сблизился с вратарём и пробил низом, но Мамардашвили чудом среагировал и ногой совершил спасение.
    • 27'
      60 на 40 - таково преимущество "Атлетика" на эту минуту по владению мячом в процентном соотношении.
    • 26'
      Мамардашвили достаточно долго готовился к вводу мяча ударом от ворот. Но публика на трибунах не стала по этому поводу как-либо возмущаться.
    • Угловой
      25'
      Отбились валенсийцы после подачи углового у своих ворот. Атака "Атлетика" вторым темпом также ни к чему интересному не привела.
    • Опасный момент
      24'
      Иньяки Уильямс с левой ноги плотно пробил метров с 25, метя в левый верхний угол, но Мамардашвили в эффектном броске потащил мяч на угловой.
    • 23'
      Нико Уильямс пасовал на левый край штрафной площади на Гурусету, но слишком жёстко получилось, так что мяч просто выкатился за лицевую линию.
    • Офсайд
      22'
      Правым краем развернули атаку баски, но на прострел вдоль ворот от де Маркоса никто не успел, да ещё и офсайд судьи зафиксировали у Оскара.
    • 21'
      Эрнесто Вальверде задумчив у кромки поля. Очевидно, что главный тренер "Атлетика" недоволен игрой своей команды в первую четверть матча.
    • Травма, повреждение
      20'
      Паулиста получил повреждение в борьбе с Иньяки Уильямсом, но ничего критического - даже медиков на поле приглашать не приходится.
    • Судья
      19'
      Иньяки Уильямс выражает своё недовольство. Только что судья не зафиксировал фол во время попытки обыгрыша Гайя.
    • 18'
      Провели баски атаку левым флангом, откуда резкий навес последовал в район 11-метровой отметки на Сансета, но тот с лёту не сумел попасть по мячу правой ногой.
    • 17'
      "Атлетик" снова принялся пасоваться поперёк поля, желая успокоить игру. Не хотят хозяева ввязываться открытый футбол.
    • 16'
      Перес с правого фланга сместился в центр вдоль линии штрафной площади и наносил плотный удар на силу, но выстрел на себя принял соперник.
    • 15'
      Сансет на подступах к штрафной площади гостей пытался заработать штрафной удар для Бильбао, но не вышло - защитник в чистом подкате выбил мяч из-под ног соперника.
    • 15'
      Треть тайма практически позади. Пока что острота была только у ворот хозяев. Георгий Мамардашвили же остаётся совершенно без работы.
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! С правого фланга прострельная передача прошла на дальнюю штангу на Амалла, который в касание пробил на силу, но де Маркос практически с линии ворот отбил мяч.
    • Желтая карточка
      13'
      В середине поля Диего Лопес красиво пробросил мяч мимо Паредеса, который после этого откровенно схватил оппонента за футболку, за что получил жёлтую карточку.
    • 12'
      Серия ошибок происходит в середине поля. Пока что идейных интересных атак со стороны команд мы не видим.
    • 11'
      Принялись пасоваться поперёк поля на своей половине баски. "Валенсия" неохотно выдвигается в высокий коллективный прессинг.
    • 10'
      Подача со стандарта последовала по низкой траектории на ближнюю штангу, но там всё оказалось под контролем "летучих мышей".
    • Угловой
      9'
      Длинный заброс на правый фланг атаки прошёл на Иньяки Уильямса, который попытался сместиться в центр, но удалось заработать только угловой.
    • Судья
      8'
      Заброс вперёд следовал на Дуро, но тому до мяча добраться не удалось. Пытался нападающий апеллировать к судье, мол, защитник "Атлетика" подыграл себе рукой.
    • 7'
      Усилили шумовую поддержку болельщики на "Сан-Мамес", напоминая своим любимцам, что здесь в этот вечер они хотят увидеть только победу.
    • 6'
      Постепенно инициативу в середине поля начала захватывать "Валенсия", что весьма удивительно. "Атлетик" всё же числился достаточно большим фаворитом этой встречи.
    • Опасный момент
      5'
      Первую атаку гости теперь провели. После подачи с левого фланга на дальнюю штангу Дуро перепрыгнул опекуна и пробил головой, но над перекладиной получилось.
    • 4'
      Нико Уильямс совершил первое включение по своему правому флангу, но под прессингом оппонента просто выпустил мяч за лицевую линию поля.
    • 3'
      В простой ситуации при перепасовке на своей половине поля баски ошиблись, выпустив мяч за боковую линию, но очень быстро мяч хозяевами был возвращён под контроль.
    • 2'
      Валенсийцы с первых минут всей командой осели на своей половине поля. "Атлетик" также ставку на ударный старт не делал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    66.9% (79)
    Ничья
    18.6% (22)
    Валенсия
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    35.6% (42)
    1:0 Атлетик Б
    22.9% (27)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    1:2 Валенсия
    11% (13)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Атлетик Б
    4.2% (5)
    0:1 Валенсия
    2.5% (3)
    4:2 Атлетик Б
    1.7% (2)
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