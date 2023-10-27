  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Атлетик Б
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 54
Атлетик Б 55.6% (30)
X 22.2% (12)
Валенсия 22.2% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
3.95
6.00
Реклама, betboom.ru
6.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Атлетик Б
Валенсия

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

36 матчей

30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

66
83

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.4
Гурусета Горка 4 0.4
Весга Микель 2 (2) 0.2
Сансет Ойян 2 0.2
Юри Берчиче 1 0.1
Вильялибре Асьер 1 0.1
Гарсия Дани 1 0.1
Гомес Унаи 1 0.1
Де Маркос Оскар 0 0
Уильямс Нико 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 4 0.4
Герра Хавьер 3 0.3
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.2
Гайя Хосе 1 0.1
Дьякаби Муктар 1 0.1
Пепелу 1 (1) 0.1
Перес Фран 0 0
Корреа Тьерри 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Руис Иньиго 2 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гарсия Дани 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 1 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Габриэль Паулиста 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Герра Хавьер 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Валенсия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
6
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
3
19%
4
31%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Валенсия

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 0:0 Заявка 11 8 2 1 24 - 13 26
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
3.
Барселона
 Заявка 10 7 3 0 22 - 10 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
15.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
16.
Кадис
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 18 7
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 3 7 13 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Жирона
 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 8 13
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Сельта
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Сельта
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 1 день 21 час 55 минут.

    Главный судья: Фигероа Хорхе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Атлетик Б 55.6% (30)
    X 22.2% (12)
    Валенсия 22.2% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Валенсия
    3.95
    6.00
    Реклама, betboom.ru
    6.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б - Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    55.6% (30)
    Ничья
    22.2% (12)
    Валенсия
    22.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    37% (20)
    1:2 Валенсия
    20.4% (11)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    1:0 Атлетик Б
    14.8% (8)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетик Б
    Валенсия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     