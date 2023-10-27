Тур: 11. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Фигероа Хорхе
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
История личных встреч
Атлетик Б
Валенсия
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
36 матчей
30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.28
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
66
83
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.4
|Гурусета Горка
|4
|0.4
|Весга Микель
|2 (2)
|0.2
|Сансет Ойян
|2
|0.2
|Юри Берчиче
|1
|0.1
|Вильялибре Асьер
|1
|0.1
|Гарсия Дани
|1
|0.1
|Гомес Унаи
|1
|0.1
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|4
|0.4
|Герра Хавьер
|3
|0.3
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.2
|Гайя Хосе
|1
|0.1
|Дьякаби Муктар
|1
|0.1
|Пепелу
|1 (1)
|0.1
|Перес Фран
|0
|0
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Паредес Айтор
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Руис Иньиго
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Амалла Селим
|1
|1
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Валенсия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
6
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
3
19%
4
31%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Валенсия
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
64
46
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 10
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 9
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия
Исход игры
Атлетик Б
55.6% (30)
Ничья
22.2% (12)
Валенсия
22.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
37% (20)
1:2 Валенсия
20.4% (11)
1:1 Ничья
14.8% (8)
1:0 Атлетик Б
14.8% (8)
2:2 Ничья
5.6% (3)
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