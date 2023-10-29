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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Бетис
0:0
Первый тайм: 27'
Осасуна
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 117
Бетис 82.1% (96)
X 13.7% (16)
Осасуна 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Осасуна
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
15
Пенья
Рубен
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
9
Авила
Эсекьель
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
Бетис
4-2-3-1
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Осасуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
КК
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.45

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
0.75

Среднее время на гол

82
120

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.27
Перес Айосе 2 0.18
Рока Марк 2 0.18
Диао Ассане 2 0.18
Иско Аларкон 1 0.09
Гидо Родригес 1 0.09
Эззалзули Абде 1 0.09
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.36
Авила Эсекьель 1 0.09
Орос Аймар 1 (1) 0.09
Гарсия Рубен 1 0.09
Гомес Мойсес 1 0.09
Арнаис Хосе 1 0.09
Видаль Начо 1 0.09
Муньос Икер 1 0.09
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 3 0
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 1 2
Катена Алехандро 2 1
Аррасате Ягоба 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Осасуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
2
Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Осасуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
38%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1
Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1

Результаты матчей

Бетис
Осасуна

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Бетис
 0:0 Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
9.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
14.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Бетис
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 0:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Гранада Гумбау Херард 5
Весь список
  • 25'
    Диао Ассане выиграл воздушное противоборство у Пенья Рубен.
  • 25'
    Пенья Рубен задерживает мяч рукой
  • 24'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 24'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 23'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 23'
    Бетис контролирует мяч.
  • 22'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Бетис 82.1% (96)
    X 13.7% (16)
    Осасуна 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Осасуна
    2.08
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    4.05
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Бетис
    82.4% (98)
    Ничья
    13.4% (16)
    Осасуна
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    34.5% (41)
    1:0 Бетис
    33.6% (40)
    1:1 Ничья
    13.4% (16)
    2:0 Бетис
    9.2% (11)
    1:2 Осасуна
    3.4% (4)
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    Осасуна
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