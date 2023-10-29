Тур: 11. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 49123 Главный судья: Санчес Хосе
0'
1:0
45' ГолВиллиан Жозе
54' Желтая карточкаГарсия Давид
71' Желтая карточкаЭнрике Луис
76' Желтая карточкаИско Аларкон
80' Желтая карточкаГомес Мойсес
81' Желтая карточкаКатена Алехандро
1:1
85' ГолГарсия Рубен
90' Желтая карточкаЭррера Серхио
90' Желтая карточкаДиао Ассане
2:1
90' ГолИско Аларкон
90'+8
Ход матча
45'
1:0
54'
66'
66'
71'
76'
80'
81'
85'
1:1
87'
90'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 25
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
429 Количество передач 436
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
12
Аресо
Хесус
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
-
16 Круз ХуанЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Осасуна
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
23 матча
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.45
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
0.75
Среднее время на гол
82
120
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|4
|0.36
|Перес Айосе
|2
|0.18
|Рока Марк
|2
|0.18
|Диао Ассане
|2
|0.18
|Иско Аларкон
|1
|0.09
|Гидо Родригес
|1
|0.09
|Эззалзули Абде
|1
|0.09
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|4 (2)
|0.36
|Гарсия Рубен
|2
|0.18
|Авила Эсекьель
|1
|0.09
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.09
|Гомес Мойсес
|1
|0.09
|Арнаис Хосе
|1
|0.09
|Видаль Начо
|1
|0.09
|Муньос Икер
|1
|0.09
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|3
|1
|Авила Эсекьель
|1
|2
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Будимир Анте
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Осасуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
2
Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Осасуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
38%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1
Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1
Результаты матчей
Бетис
Осасуна
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бетис
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
55
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Гризманн Антуан
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|Барселона
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|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Кадис
|Собрино Рубен
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Осасуна
Исход игры
Бетис
82.4% (98)
Ничья
13.4% (16)
Осасуна
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
54.39% (62)
Нет
45.61% (52)
Популярный счёт
2:1 Бетис
34.5% (41)
1:0 Бетис
33.6% (40)
1:1 Ничья
13.4% (16)
2:0 Бетис
9.2% (11)
1:2 Осасуна
3.4% (4)
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