  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 49123 Главный судья: Санчес Хосе
Бетис
2:1
Конец матча
Осасуна
0'
1:0
45' Гол
Виллиан Жозе
54' Желтая карточка
Гарсия Давид
66' Undefined phrase: football_event_
Гарсия Давид
66' Undefined phrase: football_event_
Гарсия Давид
71' Желтая карточка
Энрике Луис
76' Желтая карточка
Иско Аларкон
80' Желтая карточка
Гомес Мойсес
81' Желтая карточка
Катена Алехандро
1:1
85' Гол
Гарсия Рубен
90' Желтая карточка
Эррера Серхио
90' Желтая карточка
Диао Ассане
2:1
90' Гол
Иско Аларкон
90'+8

Ход матча

45'
Виллиан Жозе
(Иско Аларкон)
1:0
46'
 
Гарсия Рауль
Авила Эсекьель
46'
 
Мохика Хоан
Монкайола Хон
54'
 
Гарсия Давид
64'
Энрике Луис
Виллиан Жозе
 
66'
 
Гарсия Давид
66'
 
Гарсия Давид
71'
Энрике Луис
 
75'
Эззалзули Абде
Перес Айосе
 
76'
Иско Аларкон
 
77'
 
Гарсия Рубен
Торро Лукас
77'
 
Барха Энрике
Пенья Рубен
80'
 
Гомес Мойсес
81'
 
Катена Алехандро
85'
1:1
Гарсия Рубен
(Катена Алехандро)
87'
Абнер
Миранда Хуан
 
87'
Карвалью Вилльям
Рока Марк
 
89'
 
Ибаньес Пабло
Будимир Анте
90'
 
Эррера Серхио
90'
Диао Ассане
 
90'
Иско Аларкон
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 25
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 429 Количество передач 436
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Бетис 82.4% (98)
X 13.4% (16)
Осасуна 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
15
Пенья
Рубен
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
9
Авила
Эсекьель
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
Бетис
4-2-3-1
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Осасуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
КК
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.45

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
0.75

Среднее время на гол

82
120

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 4 0.36
Перес Айосе 2 0.18
Рока Марк 2 0.18
Диао Ассане 2 0.18
Иско Аларкон 1 0.09
Гидо Родригес 1 0.09
Эззалзули Абде 1 0.09
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.36
Гарсия Рубен 2 0.18
Авила Эсекьель 1 0.09
Орос Аймар 1 (1) 0.09
Гомес Мойсес 1 0.09
Арнаис Хосе 1 0.09
Видаль Начо 1 0.09
Муньос Икер 1 0.09
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Катена Алехандро 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 3 1
Авила Эсекьель 1 2
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Осасуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
2
Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Осасуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
38%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1
Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1

Результаты матчей

Бетис
Осасуна

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
9.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
14.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Гранада Гумбау Херард 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Бетис: 50%, Осасуна: 50%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 98'
    Энрике Луис IX из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
  • 97'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 97'
    Риад Чади выиграл воздушное противоборство у Гарсия Давид III.
  • 96'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бетис.
  • 94'
    Г О О О О Л - Иско Аларкон правой ногой классно пробил с лета.
  • 94'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 94'
    Эззалзули Абде из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
  • 94'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 94'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Эррера Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Бетис 82.4% (98)
    X 13.4% (16)
    Осасуна 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 2:1 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:1 Осасуна

    Исход игры
    Бетис
    82.4% (98)
    Ничья
    13.4% (16)
    Осасуна
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    34.5% (41)
    1:0 Бетис
    33.6% (40)
    1:1 Ничья
    13.4% (16)
    2:0 Бетис
    9.2% (11)
    1:2 Осасуна
    3.4% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     