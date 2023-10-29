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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Атлетико М
 
Позже
Алавес
Прогнозы 126
Атлетико М 98.4% (124)
X 0.8% (1)
Алавес 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Алавес
4.95
9.30
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13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
25
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
7
Сола
Алекс
Атлетико М
3-5-2
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Алавес

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:4
П
3:0
П
0:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 7 (2) 0.78
Мората Альваро 5 0.56
Корреа Анхель 3 0.33
Молина Науэль 2 0.22
Депай Мемфис 2 0.22
Льоренте Маркос 2 0.22
Лино Сэмуел 1 0.11
Рикельме Родриго 1 0.11
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Коке Хорхе 0 0
Карраско Янник 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 3 0.3
Кике Гарсия 2 0.2
Риоха Луис 1 0.1
Дуарте Рубен 1 0.1
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Эрмосо Марио 3 0
Коке Хорхе 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Гевара Андер 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Риоха Луис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Хаджи Янис 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
5
Атлетико М
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Алавес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
9%
2
25%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
2
9%
3
38%
46-60
5
22%
1
13%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2
Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3
Алавес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1
Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0

Результаты матчей

Атлетико М
Алавес

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
7
2
1.5
1
9
5
4
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
14.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
11.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Гранада Гумбау Херард 5
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча одиннадцатого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Атлетико» и «Алавес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 8 минут.

    Главный судья: Муньис Алехандро

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 52% пользователей.
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Прогнозы 126
Атлетико М 98.4% (124)
X 0.8% (1)
Алавес 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Алавес
4.95
9.30
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8.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес

Исход игры
Атлетико М
98.4% (125)
Ничья
0.8% (1)
Алавес
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (38)
Меньше
66.96% (77)
Обе команды забьют
Да
22.61% (26)
Нет
77.39% (89)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
52% (66)
2:1 Атлетико М
12.6% (16)
3:0 Атлетико М
9.4% (12)
1:0 Атлетико М
8.7% (11)
3:1 Атлетико М
6.3% (8)
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