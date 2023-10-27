Тур: 11. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Муньис Алехандро
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
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Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Атлетико М
Алавес
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|7 (2)
|0.78
|Мората Альваро
|5
|0.56
|Корреа Анхель
|3
|0.33
|Молина Науэль
|2
|0.22
|Депай Мемфис
|2
|0.22
|Льоренте Маркос
|2
|0.22
|Лино Сэмуел
|1
|0.11
|Рикельме Родриго
|1
|0.11
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|3
|0.3
|Кике Гарсия
|2
|0.2
|Риоха Луис
|1
|0.1
|Дуарте Рубен
|1
|0.1
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Эрмосо Марио
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|4
|0
|Гевара Андер
|3
|0
|Абкар Абделькабир
|3
|0
|Дуарте Рубен
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Алавес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
12
5
Атлетико М
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Алавес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
2
40%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
9%
2
25%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
2
9%
3
38%
46-60
5
22%
1
13%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2
Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3
Алавес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1
Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0
Результаты матчей
Атлетико М
Алавес
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
72
19
54
19
18
19
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 10
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 9
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес
Исход игры
Атлетико М
100% (55)
Ничья
0% (0)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.85% (19)
Меньше
64.15% (34)
Обе команды забьют
Да
28.3% (15)
Нет
71.7% (38)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
58.2% (32)
2:1 Атлетико М
18.2% (10)
3:1 Атлетико М
9.1% (5)
3:0 Атлетико М
7.3% (4)
1:0 Атлетико М
3.6% (2)
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