Тур: 11. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Бускетс Матео
1:2
Второй тайм: 71'
0'
13' Желтая карточкаЛежён Флорьян
1:0
31' ГолМумин Абдул
1:1
41' ГолОярсабаль Микель
66' Желтая карточкаГарсия Альваро
1:2
66' ПенальтиОярсабаль Микель
Ход матча
13'
31'
1:0
41'
66'
66'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес КикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Фрага АйторВратарь
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.55
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.27
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.18
|Мумин Абдул
|1
|0.09
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.09
|Сисс Пате
|1
|0.09
|Перес Кике
|1
|0.09
|Валентин Оскар
|1
|0.09
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.09
|Бебе Тьягу
|1 (1)
|0.09
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.09
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|5
|0.45
|Оярсабаль Микель
|5 (1)
|0.45
|Барренечеа Андер
|3
|0.27
|Браис Мендес
|2
|0.18
|Фернандес Карлос
|1
|0.09
|Субименди Мартин
|1
|0.09
|Ле Норман Робен
|1
|0.09
|Мерино Микель
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентин Оскар
|2
|1
|Лежён Флорьян
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Трехо Оскар
|1
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Субельдия Игор
|4
|0
|Браис Мендес
|4
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Траоре Амари
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
15
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Реал Сосьедад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
3
20%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
5
63%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
8%
4
22%
1-15
5
42%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
4
33%
1
6%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Точный счет
0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
55
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|3.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 11
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Кадис
|Собрино Рубен
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Райо Вальекано
6.7% (8)
Ничья
30.3% (36)
Реал Сосьедад
63% (75)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
39.5% (47)
1:1 Ничья
26.1% (31)
0:1 Реал Сосьедад
16.8% (20)
1:0 Райо Вальекано
4.2% (5)
0:2 Реал Сосьедад
2.5% (3)
2:1 Райо Вальекано
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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