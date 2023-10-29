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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Райо Вальекано
1:2
Второй тайм: 71'
Реал Сосьедад
0'
13' Желтая карточка
Лежён Флорьян
1:0
31' Гол
Мумин Абдул
1:1
41' Гол
Оярсабаль Микель
66' Желтая карточка
Гарсия Альваро
1:2
66' Пенальти
Оярсабаль Микель

Ход матча

13'
Лежён Флорьян
 
31'
Мумин Абдул
1:0
41'
1:1
Оярсабаль Микель
(Барренечеа Андер)
58'
 
Чо Мохамед-Али
Барренечеа Андер
66'
Гарсия Альваро
 
66'
1:2
Оярсабаль Микель

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 119
Райо Вальекано 6.7% (8)
X 30.3% (36)
Реал Сосьедад 63% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
3
Муньос
Айхен
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
Райо Вальекано
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Реал Сосьедад

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
ТМК
1:0
П
2:4
П
0:1
П
2:3
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
4:0
С
1:0
С
3:3
КК
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.27
Паласон Иси 2 (2) 0.18
Мумин Абдул 1 0.09
Де Фрутос Хорхе 1 0.09
Сисс Пате 1 0.09
Перес Кике 1 0.09
Валентин Оскар 1 0.09
Фалькао Радамель 1 (1) 0.09
Бебе Тьягу 1 (1) 0.09
Нтекья Ранди 1 (1) 0.09
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Камелло Серхио 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 5 0.45
Оярсабаль Микель 5 (1) 0.45
Барренечеа Андер 3 0.27
Браис Мендес 2 0.18
Фернандес Карлос 1 0.09
Субименди Мартин 1 0.09
Ле Норман Робен 1 0.09
Мерино Микель 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентин Оскар 2 1
Лежён Флорьян 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Гарсия Альваро Ривера 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Трехо Оскар 1 0
Родригес Франсиско 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 4 0
Субельдия Игор 4 0
Браис Мендес 4 0
Мерино Микель 3 0
Траоре Амари 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
15
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Реал Сосьедад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
3
20%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
5
63%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
8%
4
22%
1-15
5
42%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
4
33%
1
6%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Реал Сосьедад

Точный счет

0:7
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 1:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 11 4 5 2 13 - 14 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
14.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 1:1 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 11 6
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Реал Сосьедад
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Гранада Гумбау Херард 5
Весь список
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    Прогнозы 119
    Райо Вальекано 6.7% (8)
    X 30.3% (36)
    Реал Сосьедад 63% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Реал Сосьедад
    5.70
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    3.15
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    3.36
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Райо Вальекано
    6.7% (8)
    Ничья
    30.3% (36)
    Реал Сосьедад
    63% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    39.5% (47)
    1:1 Ничья
    26.1% (31)
    0:1 Реал Сосьедад
    16.8% (20)
    1:0 Райо Вальекано
    4.2% (5)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.5% (3)
    2:1 Райо Вальекано
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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    Реал Сосьедад
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