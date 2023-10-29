Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Бебе Тьягу снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Оооо... вот это был удар! Камелло Серхио должен был забить с этой позиции.

90' Хорошую попытку сделал Камелло Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Оярсабаль Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фалькао Радамель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Умар Садик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Кубо Такефуса не смог попасть в створ ударом издали

77' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

74' Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи

73' Лежён Флорьян бьет со штрафного в створ, но Алекс Ремиро держит все под контролем

72' Туррьентес Беньят получил желтую карточку от судьи

71' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

69' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Г О О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Столе Димитриевски прыгнул не в ту сторону.

66' Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Альваро Ривера сейчас получил желтую

65' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Мумин Абдул получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Мумин Абдул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Кубо Такефуса пробил со штрафного прямо в стенку

56' Гарсия Альваро Ривера навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Игра в одни ворота сейчас. Райо Вальекано доминирует и владеет мячом

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Барренечеа Андер не смог попасть в створ ударом издали