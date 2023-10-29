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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Райо Вальекано
2:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
13' Желтая карточка
Лежён Флорьян
1:0
31' Гол
Мумин Абдул
1:1
41' Гол
Оярсабаль Микель
66' Желтая карточка
Гарсия Альваро
1:2
66' Пенальти
Оярсабаль Микель
72' Желтая карточка
Туррьентес Беньят
74' Желтая карточка
Субельдия Игор
2:2
90' Гол
Бебе Тьягу
90' Желтая карточка
Бебе Тьягу
90'+9

Ход матча

13'
Лежён Флорьян
 
31'
Мумин Абдул
1:0
41'
1:1
Оярсабаль Микель
(Барренечеа Андер)
58'
 
Чо Мохамед-Али
Барренечеа Андер
66'
Гарсия Альваро
 
66'
1:2
Оярсабаль Микель
71'
Перес Кике
Трехо Оскар
 
71'
Камелло Серхио
Лопес Унаи
 
72'
 
Туррьентес Беньят
74'
 
Субельдия Игор
80'
 
Оласагасти Хон
Туррьентес Беньят
80'
 
Умар Садик
Кубо Такефуса
80'
Де Фрутос Хорхе
Сисс Пате
 
80'
Фалькао Радамель
Эспино Альфонсо
 
85'
Бебе Тьягу
Рауль де Томас
 
90'
 
Захарян Арсен
Оярсабаль Микель
90'
Бебе Тьягу
(Лежён Флорьян)
2:2
90'
Бебе Тьягу
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 339 Количество передач 259
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Райо Вальекано 6.7% (8)
X 30.3% (36)
Реал Сосьедад 63% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
3
Муньос
Айхен
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
Райо Вальекано
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Реал Сосьедад

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
ТМК
1:0
П
2:4
П
0:1
П
2:3
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
4:0
С
1:0
С
3:3
КК
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.27
Бебе Тьягу 2 (1) 0.18
Паласон Иси 2 (2) 0.18
Мумин Абдул 1 0.09
Де Фрутос Хорхе 1 0.09
Сисс Пате 1 0.09
Перес Кике 1 0.09
Валентин Оскар 1 0.09
Фалькао Радамель 1 (1) 0.09
Нтекья Ранди 1 (1) 0.09
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.55
Кубо Такефуса 5 0.45
Барренечеа Андер 3 0.27
Браис Мендес 2 0.18
Фернандес Карлос 1 0.09
Субименди Мартин 1 0.09
Ле Норман Робен 1 0.09
Мерино Микель 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 4 0
Валентин Оскар 2 1
Лежён Флорьян 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Трехо Оскар 1 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 5 0
Ле Норман Робен 4 0
Браис Мендес 4 0
Мерино Микель 3 0
Траоре Амари 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
15
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Реал Сосьедад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
4
57%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
5
63%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
7%
4
20%
1-15
5
36%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
7%
7
35%
61-75
5
36%
1
5%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Реал Сосьедад

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 0:1 Заявка 11 4 2 5 12 - 12 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
14.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
7.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
8.
Валенсия
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Валенсия
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Гранада Гумбау Херард 5
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    Прогнозы 119
    Райо Вальекано 6.7% (8)
    X 30.3% (36)
    Реал Сосьедад 63% (75)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Райо Вальекано
    6.7% (8)