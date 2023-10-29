Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Джуджу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Мец

83' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Сумаре Исса пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

83' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Льорис Готье получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Льорис Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Колин Максим из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Матч возобновлен

70' Матч возобновлен

69' Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Юдоль Матьё - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Удар от ворот произведет Гавр

67' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Джаллоу Абли

64' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Алиуи Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Байо Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

52' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Мец

51' Оооо... вот это был удар! Байо Мохамед должен был забить с этой позиции.

51' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля