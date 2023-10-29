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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Мец
0:0
Конец матча
Гавр
0'
42' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
45' Желтая карточка
Н'Дюкюиди Жозеф
56' Желтая карточка
Байо Мохамед
68' Желтая карточка
Юдоль Матьё
90'+6

Ход матча

42'
 
Сальмье Йоанн
45'
Н'Дюкюиди Жозеф
 
56'
 
Байо Мохамед
59'
 
Джуджу Антуан
Сабби Эммануэль
65'
Джаллоу Абли
Сабали Шейх
 
68'
Юдоль Матьё
 
70'
Жан-Жак Данле
Камара Ламин
 
78'
 
Кечта Яссин
Кузяев Далер
78'
 
Сумаре Исса
Алиуи Набиль
81'
Элисор Симон
Тетте Бенджамин
 
82'
Канде Фали
Асоро Йоэль
 
88'
 
Грандсир Самуэль
Байо Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 333 Количество передач 487
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Мец 39.8% (47)
X 51.7% (61)
Гавр 8.5% (10)
0
выиграет Мец, со счетом 2:0
Х0
algl66 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
34
Н'Дюкюиди
Жозеф
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
99
Асоро
Йоэль
14
Сабали
Шейх
17
Тетте
Бенджамин
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
23
Касимир
Хосуэ
11
Сабби
Эммануэль
9
Байо
Мохамед
10
Алиуи
Набиль
Мец
4-2-3-1
Гавр
3-4-3

История личных встреч

Мец
Гавр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:2
КЛ
5:4
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.13
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.2
Сабали Шейх 2 0.2
Асоро Йоэль 1 0.1
Мазиз Юссеф 1 0.1
Джаллоу Абли 1 0.1
Камара Ламин 1 0.1
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.4
Кузяев Далер 2 0.2
Льорис Готье 1 0.1
Мбемба Нолан 1 0.1
Грандсир Самуэль 1 0.1
Байо Мохамед 1 0.1
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Юдоль Матьё 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Н'диайе Рассул 1 1
Байо Мохамед 2 0
Касимир Хосуэ 2 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Мец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Мец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

2
5
Мец
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0
Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1
Гавр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1
Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0

Результаты матчей

Мец
Гавр

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
4 раза 40%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мец
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
ПСЖ
 Заявка 10 6 3 1 23 - 9 21
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Ренн
 1:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 12 14
9.
Монпелье
 Заявка 9 3 3 3 19 - 13 12
10.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
14.
Страсбург
 0:1 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
15.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Ренн
 1:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
4.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
5.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
14.
Ренн
 1:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Страсбург
 0:1 Заявка 5 1 0 4 1 - 9 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Брест Брассье Лилиан 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Мец: 42%, Гавр: 58%.
  • 95'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 95'
    Контроль мяча: Мец: 41%, Гавр: 59%.
  • 94'
    Грандсир Самуэль из команды Гавр в офсайде
  • 93'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Джуджу Антуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Колин Максим успешно блокирует удар.
  • 92'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Него Лоик из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Канде Фали
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 85'
      Джуджу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 83'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Сумаре Исса пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 83'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Тактическая замена. Асоро Йоэль уходит с поля и его заменяет Канде Фали
    • 81'
      Тактическая замена. Тетте Бенджамин уходит с поля и его заменяет Элисор Симон
    • 81'
      Тетте Бенджамин из команды Мец в офсайде
    • 81'
      Льорис Готье возвращается на поле.
    • 80'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 80'
      Ох, нехорошо это выглядит. Льорис Готье получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 80'
      Льорис Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Мец: 43%, Гавр: 57%.
    • 80'
      Льорис Готье успешно блокирует удар.
    • 80'
      Джаллоу Абли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Колин Максим из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Тактическая замена. Алиуи Набиль уходит с поля и его заменяет Сумаре Исса
    • 78'
      Тактическая замена. Кузяев Далер уходит с поля и его заменяет Кечта Яссин
    • 77'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Гавр: 58%.
    • 75'
      Джуджу Антуан задерживает мяч рукой
    • 74'
      Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Гавр начинает контратаку
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 73'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 72'
      Него Лоик наказан за толчок Асоро Йоэль
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Камара Ламин получил травму и заменен. Жан-Жак Данле выходит на поле.
    • 70'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Гавр: 58%.
    • 69'
      Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Юдоль Матьё - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 68'
      Юдоль Матьё из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Байо Мохамед.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 67'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Камара Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Гавр: 58%.
    • 65'
      Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Джаллоу Абли
    • 64'
      Н'Дюкюиди Жозеф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 63'
      Мец контролирует мяч.
    • 62'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 62'
      Мец контролирует мяч.
    • 61'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Алиуи Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 41%, Гавр: 59%.
    • 60'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Тактическая замена. Сабби Эммануэль уходит с поля и его заменяет Джуджу Антуан
    • 58'
      Алиуи Набиль из команды Гавр в офсайде
    • 58'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Колин Максим из команды Мец поставил подножку. Пострадал Алиуи Набиль
    • 56'
      Байо Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 56'
      Байо Мохамед из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Камара Ламин.
    • 56'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Гавр: 58%.
    • 54'
      Камара Ламин наказан за толчок Байо Мохамед
    • 54'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Льорис Готье из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Асоро Йоэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Байо Мохамед
    • 52'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 51'
      Оооо... вот это был удар! Байо Мохамед должен был забить с этой позиции.
    • 51'
      Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 40%, Гавр: 60%.
    • 50'
      Байо Мохамед наказан за толчок Н'Дюкюиди Жозеф
    • 50'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Шанс! Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 49'
      Камара Ламин из команды Мец подал угловой справа.
    • 49'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Кузяев Далер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Юдоль Матьё
    • 47'
      Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Мец: 39%, Гавр: 61%.
    • 48'
      Алиуи Набиль пробил со штрафного прямо в стенку
    • 47'
      Н'Дюкюиди Жозеф получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Безумный фол. Н'Дюкюиди Жозеф грубо играет против соперника. Пострадал Байо Мохамед
    • 46'
      Тетте Бенджамин задерживает мяч рукой
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 46'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Мец пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 39%, Гавр: 61%.
    • 45'
      Кузяев Далер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Десма Артур делает важнейший сейв!
    • 44'
      Камара Ламин бьет со штрафного в створ, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 43'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Сальмье Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 42'
      Сальмье Йоанн наказан за толчок Тетте Бенджамин
    • 42'
      Мец начинает контратаку
    • 42'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 41'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Алиуи Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 39%, Гавр: 61%.
    • 40'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Колин Максим успешно блокирует удар.
    • 40'
      Байо Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Алиуи Набиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 38'
      Санганте Аруна из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Тетте Бенджамин пострадал.
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Гавр начинает контратаку
    • 37'
      Алиуи Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 36'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Алиуи Набиль из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Мец начинает контратаку
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 39%, Гавр: 61%.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 32'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
    • 32'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 31'
      Асоро Йоэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Ван Ден Керкхоф Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 30'
      Касимир Хосуэ нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 45%, Гавр: 55%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 29'
      Шанс! Тетте Бенджамин из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 29'
      Асоро Йоэль из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 27'
      Ван Ден Керкхоф Кевин нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
    • 27'
      Шейк Сабали создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Сальмье Йоанн не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Ван Ден Керкхоф Кевин пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 27'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Асоро Йоэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Байо Мохамед
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 48%, Гавр: 52%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 24'
      Камара Ламин не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 23'
      Касимир Хосуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
    • 21'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 54%, Гавр: 46%.
    • 20'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Алиуи Набиль из команды Гавр подал угловой справа.
    • 20'
      Колин Максим успешно блокирует удар.
    • 20'
      Санганте Аруна нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Алиуи Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 19'
      Байо Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Эрей Кристоф успешно блокирует удар.
    • 18'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Асоро Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Мец пытается что-то создать.
    • 16'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Алиуи Набиль из команды Гавр подал угловой слева.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 59%, Гавр: 41%.
    • 15'
      Эрей Кристоф успешно блокирует удар.
    • 15'
      Сабби Эммануэль из команды Гавр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 15'
      Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 14'
      Сальмье Йоанн задерживает мяч рукой
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Сальмье Йоанн задерживает мяч рукой
    • 12'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 12'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец в офсайде
    • 11'
      Мец пытается что-то создать.
    • 10'
      Асоро Йоэль задерживает мяч рукой
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 58%, Гавр: 42%.
    • 10'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Шейк Сабали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кузяев Далер
    • 9'
      Мец контролирует мяч.
    • 9'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Гавр контролирует мяч.
    • 8'
      Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Байо Мохамед наказан за толчок Н'Дюкюиди Жозеф
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Кузяев Далер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Кузяев Далер из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Асоро Йоэль пострадал.
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 88%, Гавр: 12%.
    • 5'
      Мец контролирует мяч.
    • 5'
      Тетте Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 4'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Алиуи Набиль возвращается на поле.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Алиуи Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 2'
      Алиуи Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Колин Максим из команды Мец опасно и грубо сыграл. Алиуи Набиль пострадал.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 1'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Мец пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Мец 39.8% (47)
    X 51.7% (61)
    Гавр 8.5% (10)
    0
    выиграет Мец, со счетом 2:0
    Х0
    algl66 #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:0 Гавр

    Исход игры
    Мец
    39.8% (47)
    Ничья
    51.7% (61)
    Гавр
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.17% (35)
    Меньше
    69.83% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (51)
    2:1 Мец
    20.3% (24)
    1:0 Мец
    12.7% (15)
    2:0 Мец
    5.1% (6)
    1:2 Гавр
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Гавр
    2.5% (3)
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