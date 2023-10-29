Тур: 10. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Хадж Хаким
0'
42' Желтая карточкаСальмье Йоанн
45' Желтая карточкаН'Дюкюиди Жозеф
56' Желтая карточкаБайо Мохамед
68' Желтая карточкаЮдоль Матьё
90'+6
Ход матча
42'
45'
56'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
333 Количество передач 487
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
99
Асоро
Йоэль
14
Сабали
Шейх
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Алиуи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Логбо ЭндиНападающий
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мец
Гавр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.13
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.2
|Сабали Шейх
|2
|0.2
|Асоро Йоэль
|1
|0.1
|Мазиз Юссеф
|1
|0.1
|Джаллоу Абли
|1
|0.1
|Камара Ламин
|1
|0.1
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.4
|Кузяев Далер
|2
|0.2
|Льорис Готье
|1
|0.1
|Мбемба Нолан
|1
|0.1
|Грандсир Самуэль
|1
|0.1
|Байо Мохамед
|1
|0.1
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Юдоль Матьё
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Н'диайе Рассул
|1
|1
|Байо Мохамед
|2
|0
|Касимир Хосуэ
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Результаты матчей
Мец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Мец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
2
5
Мец
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0
Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1
Гавр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1
Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0
Результаты матчей
Мец
Гавр
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
4 раза 40%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мец
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 9
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Брест
|Брассье Лилиан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 0:0 Гавр
Исход игры
Мец
39.8% (47)
Ничья
51.7% (61)
Гавр
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
30.17% (35)
Меньше
69.83% (81)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (51)
2:1 Мец
20.3% (24)
1:0 Мец
12.7% (15)
2:0 Мец
5.1% (6)
1:2 Гавр
5.1% (6)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Гавр
2.5% (3)
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