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Добрый вечер, уважаемые болельщики. В центральном поединке тура французской Лиги 1 нас ждет противостояние между "Лиллем" и "Монако". Обе команды способны показать яркую атакующую игру, так что будет интересно. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!