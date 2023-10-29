Тур: 10. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Тюрпен Клеман
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
16
Кён
Филипп
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Монако
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.58
Среднее время на гол
80
56
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
72
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|0.22
|Диаките Бафоде
|2
|0.22
|Андре Бенжамин
|2
|0.22
|Языджи Юсуф
|2
|0.22
|Жегрова Эдон
|1
|0.11
|Уна Адам
|1
|0.11
|Йоро Лени
|1
|0.11
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.56
|Головин Александр
|4
|0.44
|Минамино Такуми
|3
|0.33
|Балогун Фоларин
|3
|0.33
|Аклиуш Манес
|3
|0.33
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.11
|Якобс Исмаил
|1
|0.11
|Марипан Гильермо
|1
|0.11
|Боаду Мирон
|1
|0.11
|Синго Вилфред
|1
|0.11
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|2
|1
|Гомес Анхель
|3
|0
|Сантос Тиаго
|2
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|3
|0
|Закария Денис
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Монако
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
5
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
11
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Монако
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
4
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
18%
1
4%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
3
27%
5
22%
31-45
1
9%
7
30%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
2
9%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
27%
6
50%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0
Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1
Монако
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1
Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1
Результаты матчей
Лилль
Монако
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лилль
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 12
|20
|3.
|2:2 Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|2:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|2:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|9 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Ланс
|Вахи Элю
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль - Монако
Исход игры
Лилль
13.5% (17)
Ничья
31.7% (40)
Монако
54.8% (69)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
92.11% (105)
Нет
7.89% (9)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.5% (51)
1:1 Ничья
29.4% (37)
2:1 Лилль
7.9% (10)
1:0 Лилль
4.8% (6)
2:3 Монако
1.6% (2)
0:1 Монако
1.6% (2)
1:3 Монако
1.6% (2)
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