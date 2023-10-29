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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лилль
 
Позже
Монако
Прогнозы 125
Лилль 13.6% (17)
X 32% (40)
Монако 54.4% (68)
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Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
15
Йоро
Лени
31
Исмаили
Гонсалвес
8
Гомес
Анхель
6
Бенталеб
Набиль
17
Кавалейру
Иван
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
16
Кён
Филипп
27
Дьятта
Крепен
99
Синго
Вилфред
34
Матсима
Крислен
14
Якобс
Исмаил
18
Минамино
Такуми
6
Закария
Денис
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
29
Балогун
Фоларин
10
Бен-Йеддер
Виссам
Лилль
4-2-3-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Лилль
Монако

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.58

Среднее время на гол

80
56

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.22
Диаките Бафоде 2 0.22
Андре Бенжамин 2 0.22
Языджи Юсуф 2 0.22
Жегрова Эдон 1 0.11
Уна Адам 1 0.11
Йоро Лени 1 0.11
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 0.56
Головин Александр 4 0.44
Минамино Такуми 3 0.33
Балогун Фоларин 3 0.33
Аклиуш Манес 3 0.33
Скардовелли Вандерсон 1 0.11
Якобс Исмаил 1 0.11
Марипан Гильермо 1 0.11
Боаду Мирон 1 0.11
Синго Вилфред 1 0.11
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 1
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 3 0
Закария Денис 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Монако
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
5
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
11
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Монако
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
4
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
18%
1
4%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
3
27%
5
22%
31-45
1
9%
7
30%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
2
9%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
27%
6
50%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0
Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1
Монако
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1
Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1

Результаты матчей

Лилль
Монако

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лилль
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
8
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
3.
ПСЖ
 2:2 Заявка 10 5 4 1 22 - 9 19
4.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5.
Брест
 2:2 Заявка 10 4 4 2 11 - 10 16
6.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
11.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
12.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 2:2 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Брест
 2:2 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 2:2 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 2:2 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 9 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Ланс Вахи Элю 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В центральном поединке тура французской Лиги 1 нас ждет противостояние между "Лиллем" и "Монако". Обе команды способны показать яркую атакующую игру, так что будет интересно. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2023, осталось 30 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Монако.
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Прогнозы 125
Лилль 13.6% (17)
X 32% (40)
Монако 54.4% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Монако
3.75
3.85
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2.85
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль - Монако

Исход игры
Лилль
13.5% (17)
Ничья
31.7% (40)
Монако
54.8% (69)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
92.11% (105)
Нет
7.89% (9)
Популярный счёт
1:2 Монако
40.5% (51)
1:1 Ничья
29.4% (37)
2:1 Лилль
7.9% (10)
1:0 Лилль
4.8% (6)
2:3 Монако
1.6% (2)
0:1 Монако
1.6% (2)
1:3 Монако
1.6% (2)
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